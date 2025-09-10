¿Quién será el futuro alcalde de San Antonio de Benagéber si prospera la moción de censura?

Terremoto político (otra vez) en San Antonio de Benagéber. María José Esteve, una edil de Vox que formaba parte del actual gobierno local liderado por Eva María Tejedor (única representante de UCIN y alcaldesa), se ha unido a la oposición para destronar a Tejedor e iniciar un nuevo ciclo político con una moción de censura.

Concretamente, quienes han presentado esta mañana al ayuntamiento esta moción son siete concejales de los trece que hay en la corporación municipal. Cuatro de Agrupación Independiente de San Antonio de Benagéber (Andrea Méndez, María Ángeles Irles, María Inmaculada Bulls y Fernando José Faubel); dos no adscritos que son afiliados al PP, pero constan como no adscritos por una fractura con los anteriores representantes del PP en la investidura de Tejedor y entre los que está el candidato a la alcaldía Enrique Santafosta (PP) y su compañero Enrique Celda y la concejala de Vox, María José Esteve.

La actual alcaldesa, Eva María Tejedor, de UCIN. / L-EMV

Un exalcalde municipalista que va por el PP

Santafosta es el que se ha postulado para liderar este nuevo equipo alternativo al actual y la persona que asumiría la alcaldía si finalmente sale adelante la moción de censura que arrebata la vara de mando a Tejedor (UCIN).

El popular, que hasta hace unos meses pertenecía a Aisab (partido que él mismo fundó) ya trabajaba en su candidatura para ser candidato del PP a las elecciones municipales de 2027. Asegura que no esperaba que Esteve les propusiera impulsar una moción de censura ahora, pero asegura que su experiencia como alcalde durante ocho años (de 2015 a 2023) le avala para "volver a levantar un municipio que ahora mismo está abandonado".

Cabe destacar que el fundador de Aisab que dejó el partido por el PP ("porque había tocado techo y quería seguir dedicándome a la política", recuerda en conversaciones con Levante-EMV), gobernaría ahora en un equipo con sus excompañeros con los que asegura que tiene una relación de "respeto y cordialidad" y con la edila de Vox que ha dejado de lado el actual ejecutivo local que lidera Eva María Tejedor, de UCIN.

¿Cuándo se debatirá la moción de censura?

La siguiente pregunta tras la presentación de la moción de censura es, necesariamente, cuándo se debatirá en el pleno. Según explican a este diario los impulsores de la misma, este miércoles se ha registrado por registro de entrada y tiene que abordarse en una sesión dentro de un plazo de diez días hábiles, por lo que previsiblemente el pleno se celebraría el próximo 24 de septiembre.

Una corporación con equilibrios imposibles

Este municipio de Camp de Túria que cuenta con 13 escaños está totalmente fragmentado y la composición de la corporación municipal es tan cambiante como confusa, por lo que vale la pena detenerse a analizarla. La alcaldesa actual, Eva María Tejedor, es la única representante del partido UCIN y fue la candidata de "consenso" tras las últimas elecciones. El Partido Popular tiene en la actualidad dos representantes, que fueron sancionados por el partido por dar apoyo a Tejedor en la sesión de investidura y que forman parte del equipo de gobierno como primer y segundo teniente de alcalde. Son Luis Trejo y Pedro Enrique Pérez. Ellos dos y la alcaldesa, serían el equipo de gobierno oficial con los dos de Vox, Maria José Esteve y Salvador Barberá.

Luego está Enrique Celda, del PP pero en la composición consta como 'no adscrito'. En la sesión de investidura dio apoyo a su compañero Enrique Santafosta, que empezó el mandato siendo de Aisab pero se cambió al PP y ahora también está en 'no adscritos'. La directriz del partido tras las elecciones era dar apoyo a Santafosta para que asumiera la alcaldía con su partido entonces, Aisab, pero Trejoy Pérez (PP) no lo hicieron y fueron sancionados. Celda sí y ha sido estos meses, de facto, el compañero más cercano de Santafosta en su camino a ser candidato del PP en 2027.

Después, hay dos concejales de Guanyem que dieron apoyo a Tejedor, Pau Andrés y Braulio Aguilar y cuatro representantes de Aisab, la lista más votada y expartido de Santafosta, representados por Andrea Méndez, Maria Ángeles Irles; María Inmaculada Bulls y Fernando José Faubel.

Tras unas votaciones de infarto, Tejedor fue investida alcaldesa con un solo escaño de su partido. Cabe recordar que la actual primera edil también formó parte del gobierno local durante el primer mandato de Santafosta como alcalde, pero renunció a sus competencias en 2018 por el "mal trato" recibido.