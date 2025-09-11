Llíria inaugura la Fira i Festes de Sant Miquel 2025 con “A mos redó”

La Feria “A mos redó” servirá para inaugurar la Fira i Festes de Sant Miquel 2025. Los principales actos de la programación de las celebraciones patronales de Llíria se desarrollarán del 18 al 30 de septiembre, aunque en la primera semana de octubre todavía se realizarán algunas actividades.

El programa contará con la actuación estelar del conocido grupo Efecto Pasillo. El concierto, de entrada libre, será el sábado 27 de septiembre a las 23 horas en la plaza Major. Además, se acompañará con una oferta de espectáculos que incluye la función familiar “La Fiesta de Mickey, el Musical” (21 septiembre); la representación teatral a beneficio de la Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Llíria, “El agua de Valencia” (23 septiembre); “Eurosinfónico Band Concert” con la All Star Big Band (24 septiembre); “Mágicos Ochenta” (25 septiembre); y la gran noche de remember con Dj José Coll (26 septiembre).

Agrupaciones locales

La concejala de Fiestas, Mª José Llopis, ha señalado que “hemos preparado una programación muy variada, para todos los públicos, en la que además, como siempre, tendrán un gran protagonismo nuestra sociedades musicales como Ciudad Creativa de la Unesco”.

En este sentido, la Unió Musical y la Banda Primitiva ofrecerán el tradicional Concierto de las Bandas el sábado 20 de septiembre en la plaza Major, una oportunidad única para ver en directo sobre un mismo escenario a las dos prestigiosas bandas de la localidad. En esta edición se homenajeará a la directora valenciana Beatriz Fernández Aucejo.

Cartel Fiestas San Miguel 2025. / Ayuntamiento de Llíria

Igualmente, actuarán en las fiestas la Orquesta de Plectro “El Micalet” (20 septiembre), la Banda UDP Llíria-Camp de Túria-Serranos (21 septiembre), la Agrupación Musical Edetana “Vicente Giménez” (21 septiembre), y el Grup de Danses i Rondalla “El Tossal” (22 septiembre). Del mismo modo, en la víspera de San Miguel, el 28 de septiembre, la Unió Musical ofrecerá un concierto muy especial acompañada por los solistas David Pastor y Javier Eguillor.

Por otro lado, las celebraciones incluyen también, entre otros actos, la exposición “Casanovas: una vida de pel·lícula”, dedicada a este destacado músico, compositor y director, que se podrá visitar en Ca la Vila del 19 de septiembre al 5 de octubre, o la reapertura del Museu Arqueològic de Llíria (24 septiembre) tras las obras de adecuación de las instalaciones.

Actos religiosos

Los actos religiosos, organizados por la Hermandad de San Miguel, marcarán la recta final de las fiestas, con la popular y multitudinaria “Baixà” de Sant Miquel (28 septiembre) y la solemne procesión inteparroquial en el día de la festividad del patrón de Llíria (29 septiembre).

Feria de atracciones

Otro de los atractivos de las celebraciones patronales de la localidad edetana es la feria de atracciones, que se ubica en el barrio de Mura,. Los días 17, 24 y 30 se podrá visitar con precios reducidos. Además, el 18 y el 25, entre las 17.30 y las 19 horas, estará adaptada a niños y niñas con trastorno del espectro autista (TEA), ya que las atracciones estarán sin luz y sonido.