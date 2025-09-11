San Antonio de Benagéber: el pueblo donde ser 'no adscrito' está de moda

Del total de 13 concejales que integran la corporación municipal de San Antonio de Benagéber, cuatro podrían ser no adscritos a final de semana. Y es que la moción de censura presentada esta semana para arrebatarle la vara de mando a Eva Maria Tejedor, ha vuelto a poner sobre la mesa que los equilibrios del pleno son tan frágiles como difíciles y necesarios para gobernar el pueblo.

María José Esteve, una edil de Vox que formaba parte del actual gobierno local liderado por Eva María Tejedor (alcaldesa y única representante de UCIN hasta este verano, cuando se desvinculó para crear un partido propio que se integre en Unión Municipalista), se ha unido a la oposición para destronar a Tejedor e iniciar un nuevo ciclo político con una moción de censura.

La de Vox ha hecho este movimiento por su cuenta y riesgo tal como ha afirmado el partido voxista: "Es una decisión estrictamente personal que no ha sido previamente consultada a los órganos de dirección del partido, ni, por tanto, autorizada por los mismos. Esa decisión personal tampoco la ha consultado con su compañero y portavoz del grupo municipal de Vox en San Antonio de Benageber, Salvador Barberá", dijeron ayer desde la dirección provincial.

La alcaldesa, Eva María Tejedor (exUCIN) y el candidato a arrebatarle la vara de mando, Enrique Santafosta (exAisab, ahora 'no adscrito') / L-EMV

Una decisión, la de plantear una moción de censura, que ha vinculado a María José Esteve (de momento de Vox, aunque todo apunta a que podría ser expulsada) con Enrique Santafosta (exalcalde, fundador de Agrupación Independiente de San Antonio de Benagéber 'Aisab', ahora afiliado al PP, pero 'no adscrito' en el pleno por abandonar Aisab a mitad legislatura); Enrique Celda (del PP, pero 'no adscrito' por una fractura con sus otros dos compañeros que sí apoyan a Tejedor) y los cuatro representantes de Aisab, la exformación de Santafosta.

Este movimiento, que deja a la actual alcaldesa en minoría y pone en riesgo la continuidad del ejecutivo actual, ha puesto sobre la mesa que la propia Eva María Tejedor también se desvinculó de su partido, UCIN, del que era la única representante en el pleno, el pasado julio. La intención de Tejedor es fundar otro partido local e integrarse en la federación Unión Municipalista que impulsa Jorge Rodríguez con su partido Ens Uneix, de Ontinyent. De hecho, el propio partido UCIN en la Comunitat Valenciana ha dejado claro que Tejedor abandonó la formación para integrarse en Unión Municipalista en un movimiento "desleal", tal como aseguran.

Conclusión, seguramente a final de semana, el pleno de San Antonio de Benagéber tendrá cuatro concejales no adscritos de 13 en total, un 30,7 % de los ediles no están adscritos a ninguna formación. Una moda a la que también se ha sumado la propia alcaldesa y el candidato a arrebatarle el poder. Tejedor y Santafosta son ambos 'no adscritos', gobernarán un pueblo sin partido alguno. Al menos, hasta las elecciones de 2027.