Fiscalía confirma las irregularidades de dos ediles de Cs Vilamarxant en la gestión de un contrato

Después de que el pasado mes de abril se abriesen diligencias para investigar a los ediles de Ciudadanos Vilamarxant, Xavier Jorge y Víctor Sanchis, la Fiscalía Provincial de Valencia ha finalizado el proceso y ha confirmado la existencia de irregularidades administrativas en la gestión de un expediente de contratación, aunque descarta que los hechos puedan ser constitutivos de delito.

El Ministerio Fiscal ha corroborado en su propio informe que los concejales implicados no respetaron los procedimientos administrativos correspondientes para llevar a cabo la ocupación o arrendamiento de la parcela objeto de investigación, determinando que el pago de esta se realizó sin respetar los cauces legales y sin contar con un informe técnico que avalase la contratación o el precio que se abonó por el terreno de manera irregular.

Alquiler de una parcela ocupada

Pese que hasta el momento no habían trascendido los detalles del caso, la investigación se ha basado en un expediente de contratación simulado mediante el cual los concejales implicados contrataron la adquisición de unas señales que nunca se llegaron a suministrar al ayuntamiento. A través de este contrato se procedió a pagar el alquiler de una parcela ocupada por el consistorio sin que existieran informes previos que acreditasen su idoneidad y sin una valoración técnica o económica de la misma. Así, actuando al margen de los procedimientos legales establecidos, Xavier Jorge y Víctor Sanchis obraron con total discrecionalidad, llegando a fijar de manera verbal el precio con el propietario.

El Ministerio Fiscal ha subrayado la existencia de dichas irregularidades y la mala praxis de los dos ediles implicados en el caso. Sin embargo, también ha aclarado que, pese a los incumplimientos administrativos detectados, no se aprecia ánimo de lucro ni perjuicio económico para las arcas públicas, por lo que descarta que los hechos puedan considerarse delictivos.

Otra posible irregularidad

Por otra parte, la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) está investigando otra posible irregularidad en un nombramiento administrativo que el líder de Ciudadanos, Xavier Jorge, habría realizado en 2021, periodo en el cual ostentaba la alcaldía del municipio. La investigación en cuestión se inició a raíz de una denuncia particular que alertó a la AVAF y que puso en marcha un procedimiento que se encuentra a punto de finalizar y del cual es plenamente conocedora la parte investigada.