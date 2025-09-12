"Quieren entregar la alcaldía a un tránsfuga que ni vive en el pueblo"

La alcaldesa de San Antonio de Benagéber, Eva María Tejedor (no adscrita al abandonar su partido UCIN el pasado verano) ha roto su silencio después de que una edila de su gobierno (de Vox) se aliara con la oposición hace dos días para presentar una moción de censura y arrebatarle la vara de mando en favor de Enrique Santafosta, exalcalde ahora en el grupo de no adscritos.

La primera edila ha emitido una carta abierta a la ciudadanía en la que confirma que el pleno para debatir la moción de censura será el próximo 24 de septiembre. Una moción, ha dicho Tejedor, "que pretende poner fin a dos años de trabajo que nacieron de vuestra decisión en las urnas con un mandato claro: cerrar una etapa de escándalos y frustraciones, y abrir un tiempo nuevo, un tiempo de esperanza, de entendimiento y de futuro".

A continuación, Tejedor rememora que en estos dos años de gobierno "hemos estado centrados en desatar nudos que parecían imposibles, afrontar problemas encallados y levantar la voz contra situaciones injustas que se habían establecido en esta localidad. Y lo hemos hecho con empeño, con transparencia y con cariño", señala.

Santafosta "antepuso sus intereses a los de sus vecinos"

Por eso, dice, "cuesta comprender cómo después de trabajar codo con codo en estas últimas fiestas, la hasta ahora edil de esta área haya decidido regresar de sus vacaciones con la intención de acabar con este acuerdo de estabilidad salido de las urnas. Entregando la alcaldía a un exalcalde tránsfuga que no vive en este pueblo, no sabemos de qué trabaja y que antepuso sus intereses personales a los de sus vecinos el tiempo que gobernó".

"Cuando una alcaldesa se enfrenta a ellos desde un partido pequeño, humilde pero honesto, el riesgo de tratar de desmontar su gobierno siempre está presente"

Alguien, continúa la actual alcaldesa, "bajo cuyo mandato, de hecho, se inició una supuesta trama de desvíos económicos ilícitos y que este equipo de gobierno ha llevado a la Justicia".

"Sé que los tentáculos de siglas son poderosos"

Además, Tejedor señala que "sé que los tentáculos de las grandes siglas y de los intereses económicos son poderosos. Y siempre he tenido presente que cuando una alcaldesa se enfrenta a ellos desde un partido pequeño, desde un espacio humilde, pero honesto, el riesgo de tratar de desmontar su gobierno siempre está presente. Lo sabía. Pero nunca he permitido que ese miedo me impidiera hacer lo que creía justo para este pueblo".

Por eso, y a la espera de saber cómo avanzan los acontecimientos, la alcaldesa de San Antonio quiere transmitir el "orgullo de estar a vuestro lado (en referencia a los vecinos)" y dejar claro que cada decisión se ha tomado "pensando siempre en los vecinos y vecinas".

Por último, lanza una advertencia: "Y si hoy nos quieren arrebatar el gobierno, que lo intenten. Porque tal vez puedan ganar una votación en el hemiciclo, pero no van a vencer la fuerza de la gente que quiere un San Antonio mejor. Jamás podrán frenar lo que juntos hemos despertado", concluye la alcaldesa.