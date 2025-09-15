El TSJ condena a la Pobla de Vallbona a devolver 759.618 euros a la promotora del PAI Sector Golf-Pobla

El PSPV-POSE de la Pobla de Vallbona se hace eco de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado al Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona al pago de 759.618 euros a la empresa promotora del Programa de Actuación Integrada (PAI) del Sector Golf-Pobla que, finalmente, se anuló y no se llevó adelante por la crisis económica de la pasada década. El veredicto del TSJ confirma el que en su momento dictó ya el juzgado de lo contencioso-administrativo número 9 de València.

El fallo estima una parte de las peticiones de la empresa demandante contra el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona por los gastos soportados en la promoción, formalización y gestión del programa de actuación hasta su resolución, valorados en los citados 759.618 euros en virtud del convenio que en el año 2004 firmaron el entonces equipo de gobierno del Partido Popular y la mercantil, si bien el acuerdo bilateral nunca fue aprobado por la correspondiente sesión plenaria, según informan los socialistas.

El PSPV manifiesta que el texto de la sentencia subraya que el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona bajo gestión del PP “se obligó a promover, en el término de diez años el desarrollo del sector por gestión indirecta, pero de no conseguirlo, garantizó el reembolso bien mediante gestión directa, bien mediante modificaciones del planeamiento y, en todo caso, garantizó el reembolso”.

La otra parte de la demanda de la empresa consiste en reclamar otros 781.565 euros, más el IVA, que satisfizo en concepto de la cuota urbanística por la ejecución viario estructural RV-26, tramo este de la variante CV-375 no ha sido aceptado ya que la sentencia considera que el convenio “no contiene previsión específica sobre dicha devolución, tratándose de un pago a cuenta de las obligaciones urbanísticas que se deduciría de las cargas que en futuro correspondería satisfacer”.

PAI Sector Golf-Pobla. / PSPV

La sentencia añade que la solicitud de devolución en concepto de cargas “no contiene disposición alguna relativa en el convenio; al no haber dispuesto mediante convenio no cabe, en aplicación de dicho acuerdo, acordar el reintegro”. Esta cantidad corresponde en su condición de propietaria del 52’70 % de los terrenos del ámbito en concepto de cuota urbanística y pago a cuenta de las obligaciones.

Por todo ello, el fallo del TSJCV desestima los recursos de ambas partes, ayuntamiento y empresa. La primera por la negativa a devolver el dinero que la mercantil aportó para la promoción, formalización y gestión del PAI Sector Golf-Pobla y, en el segundo caso, la solicitud de la empresa de recibir las cuotas que aportó en concepto propias como propietaria.

La sentencia asevera en su parte final que el fallo no es firme y es susceptible de recurso de casación ante la Sala 3 del Tribunal Supremo o, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV.

Sin embargo, los socialistas expresan que "el actual equipo de gobierno de la Pobla de Vallbona, conformado por el Partido Popular, Centrats y Cupo, han decidido aceptar la condena y ha aprobado en la sesión plenaria la devolución de los 759.618 euros gracias a una modificación presupuestaria con el dinero procedente de las aportaciones a cuenta del Estado en materia de impuestos".

"Partido de la mentira y la manipulación"

La portavoz del PSPV de la Pobla de Vallbona, Noemi Morales, ha afirmado que esta sentencia “demuestra que estamos ante el mismo PP de siempre, aunque con distintas caras, el partido de la mentira y la manipulación; ante la falta de argumentos que justifique que de las arcas públicas se deba afrontar el pago de más de 750.000 euros, fruto del urbanismo salvaje del PP, lo único que se les ocurre es la fórmula del engaño”.

Morales añade que “al contrario de lo que ha dicho el alcalde Abel Martí públicamente, el convenio del PP en 2004 no pasó por el pleno, la actual sentencia sí que era recurrible y existe un procedimiento abierto en el que se acusa al actual gobierno de desinterés en el cumplimiento del fallo y dilación de los tiempos de ejecución; no hay olvidar que fue en 2022 cuando un gobierno progresista recurrió la primera sentencia ante la chapuza del PP para defender los intereses del pueblo”.

Según la portavoz del PSPV de la Pobla de Vallbona, “los tres cuartos de millón de euros podrían haber servido para mejorar el asfaltado de carreteras que se encuentran en un lamentable estado de conservación”.