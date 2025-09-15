L’Eliana celebra la "II Trobada Feminista" con actividades, talleres y actuaciones

El Ayuntamiento de l’Eliana, a través de su área de Igualdad, organiza el próximo 21 de septiembre la II Trobada Feminista, una jornada abierta a toda la ciudadanía que tendrá lugar en la plaza del País Valencià y que tiene como objetivo promover la igualdad y visibilizar el movimiento feminista en la comarca.

El encuentro contará con un espacio de actividades en materia de igualdad para familias, así como con carpas informativas de asociaciones feministas, que darán a conocer su labor y proyectos.

La programación se iniciará a las 10.30 horas con la bienvenida institucional y la primera parte de un monólogo a cargo de las humoristas Saray Cerro y María Zamora. A continuación, tendrá lugar el cuentacuentos ‘El Cofre de la Igualdad’ y la segunda y tercera parte del monólogo, que se irán intercalando a lo largo de la mañana.

A las 12: horas está prevista la lectura del manifiesto y, seguidamente, la colocación de una pancarta, como símbolo de reivindicación colectiva. La actuación de la Agrupación Vocal Dissonants, programada a las 12.40 horas, pondrá la nota musical al encuentro.

Cierre festivo

La jornada concluirá a las 13.15 horas con un cierre festivo, que incluirá la tradicional invitación a horchata y fartons para todas las personas asistentes.

Con la celebración de este encuentro, el Ayuntamiento de l’Eliana reafirma su compromiso con la igualdad de género, la participación ciudadana y el apoyo al tejido asociativo feminista del municipio y la comarca de Camp de Túria.

Para la concejala de Igualdad, Marta Andrés, “actos de este tipo son necesarios para visibilizar la labor de las asociaciones feministas, especialmente en tiempos en los que la sociedad recibe a diario mensajes que desfiguran de manera malintencionada el avance social por el que trabajan estos colectivos”.