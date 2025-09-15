Llíria homenajeará a la directora Beatriz Fernández en el Concierto de las Bandas

Llíria volverá a ofrecer su gran cita musical del año con el Concierto de las Bandas que protagonizan las agrupaciones de la localidad, Banda Sinfónica Unió Musical y Ateneo Musical y de Enseñanza Banda Primitiva. El evento, enmarcado como siempre en las fiestas patronales de San Miguel, se celebrará este próximo sábado, 20 de septiembre, a las 22.30 horas en la plaza Major.

En esta edición se homenajeará a la directora valenciana Beatriz Fernández Aucejo. De ella cabe destacar su reciente debut al frente de la Orquesta Nacional de España, la San Diego Symphony Orchestra, la Deutsches Symphonie-Orchester de Berlín y la dirección artística y musical de la Ópera “La Italiana en Argel” junto a la Camerata de Nueva León en Monterrey (México), al igual que hay que mencionar su brillante actuación en el prestigioso Concurso de Dirección Internacional “La Maestra” de París, donde fue laureada con el tercer premio y la concesión del Premio ARTE.

Beatriz Fernández ha recibido formación con los más prestigiosos maestros y academias internacionales. Ha dirigido reconocidas orquestas y bandas de todo el panorama nacional y también de Francia. Además, ha realizado una grabación junto a la París Mozart Orchestra para el canal de televisión internacional Arte Concert TV del concierto realizado en la sala principal de la Philharmonie de Paris-Cité de la Musique de la capital gala. Es poseedora del “Premio Isabel Ferrer” de la Generalitat Valencia, así como de la “Batuta de Oro” de la Diputació de València, entre otros galardones y reconocimientos.

La primera mujer con este reconocimiento

La concejala de Música, Mª José Llopis, ha manifestado que la designación de Beatriz Fernández este año “conlleva una alegría especial para la igualdad en la música, porque será la primera mujer que recibirá este reconocimiento desde que se instauró en el año 2006, y se trata, sin duda, de una distinción muy merecida porque cuenta con una extraordinaria trayectoria, y que recibirá con las grandes interpretaciones de nuestras magníficas bandas”.

Tras el pasacalle que realizarán las dos agrupaciones musicales desde sus respectivos locales sociales, abrirá el Concierto de las Bandas 2025, la Unió Musical, bajo la batuta de Vicent Balaguer, que interpretará el pasodoble “Claudia Rodilla” de Andrés Valero-Castells, la “Obertura Sinfónica” de James Barnes y “Sinfonía núm. 7 Meditarreaneum” también de Andrés Valero.

Por su parte, la Banda Primitiva, dirigida por Pedro Vicente, ofrecerá el programa compuesto por “Del Perelló a Catarroja” de José Serrano, “Salomé-Dansa de los siete velos” de Richard Strauss y la “Sinfonía núm. III” de Thomas Trachsel, para cerrar con los himnos de Llíria y de la Comunitat Valenciana.