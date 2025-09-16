La Biblioteca de Benaguasil lanza un Club de lectura juvenil lleno de "misterios y aventuras"

La Biblioteca Municipal de Benaguasil ha puesto en marcha un Club de Lectura juvenil dirigido a niños y niñas de entre 8 y 12 años con el fin de fomentar los hábitos de lectura y motivar desde la infancia a leer.

Las sesiones se llevarán a cabo dos viernes al mes entre octubre y junio, en horario de 17.30 horas a 18.30 horas en las instalaciones de la Biblioteca y en cada encuentro los participantes se sumergirán en historias llenas de intriga, realizarán dinámicas y pondrán a prueba su ingenio y habilidades detectivescas ya que “en este nuevo club no solo leeremos libros sino que también jugaremos, seguiremos pistas, resolveremos enigmas y desentrañaremos los casos más misteriosos”, ha señalado la bibliotecaria Elena García.

Fomento de la lectura

Desde el Ayuntamiento la concejal del área, Rosa Cervera, ha destacado que “con esta iniciativa queremos que los niños se diviertan mientras leen y descubren que los libros pueden ser puertas a mundos increíbles y que la biblioteca sea un espacio vivo, donde los niños también puedan encontrar su lugar, compartir sus ideas y crecer como lectores”.

Esta propuesta se une al Club de lectura para adultos que ya funciona con éxito desde hace varios años, consolidando así a la Biblioteca como un punto de encuentro intergeneracional para los amantes de la lectura.

Las inscripciones están abiertas hasta el 29 de septiembre en la Biblioteca.