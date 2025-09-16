La Biblioteca de Benaguasil lanza un Club de lectura juvenil lleno de "misterios y aventuras"
La iniciativa se suma al club de lectura para adultos que lleva funcionando desde hace años
La Biblioteca Municipal de Benaguasil ha puesto en marcha un Club de Lectura juvenil dirigido a niños y niñas de entre 8 y 12 años con el fin de fomentar los hábitos de lectura y motivar desde la infancia a leer.
Las sesiones se llevarán a cabo dos viernes al mes entre octubre y junio, en horario de 17.30 horas a 18.30 horas en las instalaciones de la Biblioteca y en cada encuentro los participantes se sumergirán en historias llenas de intriga, realizarán dinámicas y pondrán a prueba su ingenio y habilidades detectivescas ya que “en este nuevo club no solo leeremos libros sino que también jugaremos, seguiremos pistas, resolveremos enigmas y desentrañaremos los casos más misteriosos”, ha señalado la bibliotecaria Elena García.
Fomento de la lectura
Desde el Ayuntamiento la concejal del área, Rosa Cervera, ha destacado que “con esta iniciativa queremos que los niños se diviertan mientras leen y descubren que los libros pueden ser puertas a mundos increíbles y que la biblioteca sea un espacio vivo, donde los niños también puedan encontrar su lugar, compartir sus ideas y crecer como lectores”.
Esta propuesta se une al Club de lectura para adultos que ya funciona con éxito desde hace varios años, consolidando así a la Biblioteca como un punto de encuentro intergeneracional para los amantes de la lectura.
Las inscripciones están abiertas hasta el 29 de septiembre en la Biblioteca.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alerta amarilla por lluvias en la Comunitat Valenciana
- Un cambio en el patrón meteorológico dejará consecuencias en el tiempo en Valencia en los próximos días
- No publicar el vídeo fue una decisión de la anterior dirección avalada por la actual
- La Guardia Civil investiga la muerte de una niña en Calp tras caer desde un quinto piso de madrugada
- Un accidente colapsa la A-7 hacia Barcelona
- Pilar Bernabé: 'Al anuncio de Catalá sobre el PAI del Grau solo le faltaban los Ferraris
- Sanidad retiene a 274 MIR para cubrir las especialidades con más vacantes
- El conseller de Emergencias admite que hay un 'recurso periodístico' del Cecopi del 29-O y que lo entregará al juzgado