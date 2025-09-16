La oficina Ribactiva en Riba-roja acoge la formación empresarial Formworking

Una treintena de directivos del área industrial de Riba-roja de Túria asisten desde hoy a un encuentro de trabajo y formación orientado al desarrollo de habilidades directivas clave en la gestión y dirección de la empresa, así como a fomentar las relaciones empresariales en la comarca.

El curso se lleva a cabo los días 16 y 24 de septiembre y será impartido por los profesionales, Eduardo Roser que abordará el tema de negociación y Pepe Crespo, que a través del taller práctico ‘Simplificar, Enfocar, Relacionar, Priorizar y Accionar’, dará las claves para aprender a utilizar un método de reflexión y dinamización estratégica con el objetivo de mejorar la gestión en el trabajo.

La iniciativa, impulsada por el área de Cooperación Municipal y Promoción Económica de la Diputació de València junto con Fepeval, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria que cede las instalaciones de la Oficina de Ribactiva, el servicio municipal para la prestación de consultoría y asistencia a las empresas de los polígonos industriales de Riba-roja de Túria.

A la apertura del curso ha asistido el alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, la vicepresidenta primera de la Diputación de valencia, Natàlia Enguix, la presidenta de Fepeval, Patricia Muñoz, el concejal de Fomento Ecnómico, José Ángel Hernández y la gerente de Fepeval, María Vicente.

Nueva etapa de Fepeval

Robert Raga ha felicitado a las empresas por su implicación y capacidad de recuperación tras la dana, al mismo tiempo que ha agradecido la iniciativa tanto a la corporación provincial como a Fepeval, a cuya presidenta, Patricia Muñoz ha transmitido sus mejores deseos en esta nueva etapa que asume tras doce años de gestión de Diego Romá.

Raga ha puesto en valor las más de 1.400 empresas ubicadas en Riba-roja de Túria que dan trabajo a más de 12.000 trabajadores y trabajadoras de Valencia y su área metropolitana, "estamos situados en una enclave estratégico con una gran demanda de empresas que desean instalarse en nuestro municipio".

Por su parte, la vicepresidenta, Natàlia Enguix ha subrayado la gran apuesta de la Diputación por el desarrollo económico de la provincia, a través de acciones formativas "que contribuyen a que las empresas sean más competitivas. Es un reto y deseamos que sea una experiencia muy enriquecedora", matiza.

La presidenta de Fepeval, Patricia Muñoz que arranca esta nueva etapa "con mucha ilusión" ha anunciado que las jornadas de networking y formación recorrerán ocho comarcas valencianas.