Vox expulsa a la edila que impulsó la moción de censura en San Antonio de Benagéber

La dirección provincial de Vox en Valencia ha comunicado esta mañana la expulsión la concejal en San Antonio de Benagéber, María José Esteve, por haber promovido, junto con el Partido Popular (PP) y Agrupación Independiente de San Antonio de Benagener (Aisab), una moción de censura sin haber consultado ni con el portavoz de Vox en el municipio, Salvador Barberá, ni con los órganos de dirección del partido, ni haber obtenido la autorización necesaria para actuar por su cuenta. El objetivo es echar a la alcaldesa Eva María Tejedor, hasta verano de UCIN, pero ahora no adscrita para que sea Enrique Santafosta (ex de Aisab, ahora afiliado al PP pero 'no adscrito' en la corporación municipal) el nuevo mandatario.

Este comportamiento, dicen desde Vox, "rompe la disciplina y la lealtad institucional exigidas por Vox y afecta a la cohesión interna a nivel local y provincial. La decisión de impulsar la moción de censura sin consenso contraviene las directrices del partido y ha generado una fractura en la organización y al gobierno local, del que Vox forma parte".

María José Esteve, hasta ahora de Vox, ahora expulsada por impulsar una moción de censura contra el gobierno del que forma parte. / L-EMV

La medida que el partido de Abascal ha tomado contra la concejal Esteve, consiste en la apertura de expediente disciplinario por el Comité de Garantías para garantizar la integridad de la organización y el compromiso del partido con los intereses de los votantes en San Antonio de Benagéber. La incoación de este expediente suspende a la concejal de los derechos como afiliada y la inhabilita para desempeñar cargo o función en el partido o en representación del mismo, hasta que se cierre dicho expediente. Vox, por último, "mantiene una postura clara y firme ante alianzas oportunistas que busquen perturbar el equilibrio institucional en la provincia, así como no tradicional a los ciudadanos que han votado a Vox por sus ideas y principios".