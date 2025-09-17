Benaguasil lanza bonos para el comercio local de 100 euros

El Ayuntamiento de Benaguasil pondrá en marcha a partir de octubre una nueva edición de la campaña de bonos comerciales para dinamizar la actividad económica y fomentar el consumo en negocios de proximidad.

La concejal de Promoción Económica, Patricia Merenciano, ha sido la encargada de presentar al tejido comercial esta campaña que cuenta con una inversión de 50.000 euros.

La iniciativa va dirigida a las personas empadronadas mayores de 18 años, las cuales podrán adquirir del 1 al 26 de octubre bonos de 10, 20, 50 o 100 euros pagando únicamente la mitad del importe ya que la otra mitad está subvencionada por el ayuntamiento y por la conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo.

¿Qué establecimientos se pueden sumar?

Respecto a los establecimientos, del 24 de septiembre al 26 de octubre pueden adherirse a la campaña todos los comercios del municipio y establecimientos de servicios con un máximo de 20 trabajadores, excepto grandes superficies, gasolineras, quioscos, gestorías, agencias de seguros, notarías, despachos de abogados y colegios.

Patricia Merenciano ha señalado que “tras su buena acogida en las dos primeras ediciones desde el ayuntamiento volvemos a impulsar esta campaña para fomentar las compras en el municipio y apoyar al comercio y la hostelería local, pilares fundamentales de nuestra economía y también de nuestra identidad como municipio”.

La campaña se gestionará a través del convenio de colaboración con la Confederación de Empresarios de Comercio, Servicios y Autónomos de la Comunitat Valenciana-Confecomerç CV.