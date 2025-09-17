La heladería La Caseta de l'Eliana recibe el premio de la Diputació por el uso del valenciano
El acto, celebrado en València, ha reunido representantes institucionales, asociaciones comerciales y numerosos establecimientos ganadores de toda la provincia que han destacado por su compromiso con el valenciano en el comercio local
El Ayuntamiento de l'Eliana ha estado presente en la gala de entrega de los Premios de uso del valenciano en el comercio local 2024, una iniciativa impulsada por la Diputación de València que tiene como objetivo poner en valor el papel fundamental del comercio de proximidad en la difusión y normalización de la lengua propia.
En esta edición, el galardón recayó en la heladería La Caseta, un establecimiento arraigado en l'Eliana que ha hecho del valenciano un elemento clave de su comunicación con la clientela, tanto en la rotulación y materiales informativos como en la atención personal. El premio reconoce no solo la elige de la lengua como herramienta de trabajo, sino también su apuesta para mantener viva la cultura valenciana a través de un proyecto comercial que combina tradición, innovación e identidad propia.
Apuesta por la lengua
Durante la gala, la Diputación ha anunciado la importancia de los premios, que vuelve a ofrecer a los comercios locales de toda la provincia —incluida l'Eliana— la oportunidad de presentar sus candidaturas. El objetivo es continuar consolidando un tejido comercial que sea a la vez competitivo y respetuoso con la riqueza lingüística y cultural del territorio.
La regidora de Promoción del Valenciano, Isabel Montaner Borja, ha destacado la importancia de esta iniciativa: “Es un orgullo ver como nuestros comercios apuestan por el valenciano en su día a día. Estos premios son un reconocimiento merecido, pero también un estímulo para continuar trabajando en la defensa y promoción de nuestra lengua en todos los ámbitos de la vida social y económica”.
Desde el Ayuntamiento de l'Eliana animan todos los establecimientos del municipio "a participar en la convocatoria de 2025, y a ver en el valenciano no solo una herramienta de comunicación, sino también un elemento de proximidad, cohesión e identidad colectiva que refuerza el vínculo entre comercio y ciudadanía"
Suscríbete para seguir leyendo
- Alerta amarilla por lluvias en la Comunitat Valenciana
- La Guardia Civil investiga la muerte de una niña en Calp tras caer desde un quinto piso de madrugada
- Un accidente colapsa la A-7 hacia Barcelona
- Pilar Bernabé: 'Al anuncio de Catalá sobre el PAI del Grau solo le faltaban los Ferraris
- El nuevo vídeo de Emergencias eleva el tono de la oposición contra Mazón
- Sanidad retiene a 274 MIR para cubrir las especialidades con más vacantes
- El conseller de Emergencias admite que hay un 'recurso periodístico' del Cecopi del 29-O y que lo entregará al juzgado
- Los 'reclutas' de Gan Pampols que se quedan con el futuro en el aire ante su salida