Serra invertirá 145.000 euros en la renovación de tres parques infantiles

El Ayuntamiento de Serra ha previsto una inversión de 145.000 euros para la renovación y mejora de tres parques infantiles del municipio. La actuación, que supondrá la intervención en más de 440 m² de superficie, busca ofrecer espacios de juego más seguros, modernos e inclusivos para los más pequeños.

En el Parque de la Font se instalará un multijuego temático inspirado en torres medievales y con un nuevo pavimento de seguridad. La inversión destinada en este espacio es de 44.084,27 euros y se realizará sobre una superficie de 85 m².

En el Parque del Polideportivo, cpm un presupuesto de 48.394 euros, se sustituirán los juegos existentes por un conjunto de cuatro torres con redes y pasarelas, además de un columpio mixto. La actuación incluirá la renovación integral del pavimento en un área de 210 m² y la instalación de una pérgola de madera.

En el parque de la plaza Dr. Marín se instalará un conjunto de dos torres con red, manteniendo un columpio ya existente, y se renovará todo el pavimento sobre 145 m² de superficie. La inversión asciende a 48.212,44 euros.

Infraestructuras seguras

La alcaldesa de Serra, Alicia Tusón, ha subrayado que “la infancia es una prioridad para este equipo de gobierno. Con esta inversión modernizamos tres espacios muy utilizados por las familias y garantizamos zonas de juego más seguras, atractivas e integradoras. Continuaremos apostando por infraestructuras que hagan de Serra un municipio amable y pensado para todas las edades”.

Por su parte, el concejal de Infancia, Borja Martínez, ha remarcado que “los parques infantiles son puntos de encuentro, convivencia y aprendizaje. Con su renovación no solo mejoramos la seguridad y el confort, sino que también fomentamos el juego creativo y compartido. Queremos que niños y niñas crezcan en espacios de calidad”.

La inversión está financiada a través del Pla Obert de Inversiones de la Diputació de València. El proyecto del parque de la Font ya ha recibido la aprobación y se licitará en breve, mientras que los del Polideportivo y la plaza Dr. Marín se encuentran en fase de validación por parte de la Diputación.