El parking de La Cultural acoge la Feria “A mos redó” de Llíria hasta el domingo

Llíria ofrecerá una selección de lo mejor de su gastronomía en la XXIV Feria “A mos redó” que se celebrará hasta el domingo 21 de septiembre en el parking de La Cultural. El alcalde Paco Gorrea, junto al edil de Comercio Joanma Miguel, y el resto de miembros de la corporación, han participado esta tarde en la inauguración de este evento, que ha contado también con la música de la Banda Juvenil Primitiva.

La feria, organizada por la Concejalía de Comercio con la colaboración de la Federació del Comerç de Llíria, estará abierta, a lo largo de estas jornadas, desde las 19 horas. Las personas visitantes podrán degustar la variada oferta de los 13 expositores participantes. Establecimientos de restauración, alimentación y ocio de la localidad presentan una propuesta que va desde el embutido tradicional hasta creaciones más innovadoras, entre otros productos locales.

Participación ciudades Unesco

“A mos redó” 2025 tendrá como invitadas a las ciudades creativas españolas de la gastronomía por la Unesco, Burgos y Dénia. En este sentido, el concejal Joanma Miguel ha manifestado que “este año hemos querido dar una nueva dimensión a la feria y complementarla con el atractivo culinario de dos municipios que forman parte de la Red Unesco, a la que pertenece también Llíria”.

Inauguración de la XXIV Feria “A mos redó" con productos locales. / Ayuntamiento de Llíria

Las dos ciudades ofrecerán un showcooking mañana viernes. En esta demostración en vivo, elaborarán productos típicos de sus municipios, y que podrán ser degustados posteriormente. A las 18.30 será el turno de Dénia y a las 19.30 horas el de Burgos. El aforo es limitado para cada una de las demostraciones de esta experiencia culinaria. Las reservas se pueden hacer a través de la App o web municipal.

De esta manera, la música y la gastronomía vuelven a darse la mano en la Feria “A mos redó”, ya que los cuatro días estarán amenizados por varios tributos musicales y DJs.