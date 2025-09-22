L'Eliana inicia un ciclo de debates sobre la Transición

L'Eliana presenta este miércoles 24 de septiembre el ciclo de tertulias debates y reflexión que ha organizado el Centro de Estudios Locales de l'Eliana (CEL), en colaboración con el ayuntamiento, sobre la Transición, cuando faltan solo dos meses para que hayan transcurrido 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco. "El objetivo consiste en ver el contexto histórico, analizar los hechos que se han escondido, debatir el modelo de configuración del estado, constatar la evolución y los cambios a determinados ámbitos, así como el inmovilismo aparente para avanzar socialmente y lograr mayores cuotas de calidad democrática", expresan desde el CEL.

Los debates se alargarán hasta el mes de marzo del 2026, a razón de un par de actas mensuales, excepto en diciembre. Se abordará la Transición desde una perspectiva general, con especial referencia al proceso acontecido en la Comunitat Valencia, con las consecuencias políticas, sociales y educativas que comportó la irrupción de la extrema derecha en el periodo comprendido entre la muerte de Franco y el estatuto de Benicàssem. Se abordará la estructura cultural, la inclusión del valenciano, el expolio financiero, el ecosistema mediático y el territorio, entre otros temas.

Los ponentes

En los debates intervendrán muchos nombres propios, referentes en cada caso del tema que se aborde. Participarán Joaquim Azagra, Vicent Franch, Glòria Marcos, Nuria Cadenas, Josep Vicent Frechina, Rosana Pastor, Àngels Martínez Bonafé, Jaume Martínez Bonafé, Ricard Chulià, Joan Ramon Sanchis, Toni Mollà, Manuel S. Jardín, José María García Álvarez-Coque, José Luis Miralles, Joan Romero, Joan Llinares, Joan Francesc Peris, Eva Molina, Ana Noguera, Pura Peris, Julia Sevilla, y Vicenta Verdugo, entre otros.

Las conferencias y debates tendrán lugar en la sala Almudena Grandes del Centro Sociocultural de l'Eliana. El 24 de septiembre, a las 19 horas, será la presentación del programa, a cargo de los organizadores. El 2 de octubre se hará el primer debate titulado "Una Constitución de patraña". Intervendrán Joaquín Azagra, Glòria Marcos i Vicent Franch. La moderadora será Pura Peris.