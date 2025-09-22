Llíria reconoce la trayectoria de la directora Beatriz Fernández

La Banda Sinfónica Unió Musical y el Ateneo Musical y de Enseñanza Banda Primitiva ofrecieron anoche, en la plaza Major, el Concierto de las Bandas de Llíria, la gran cita musical del año en la capital del Camp de Túria. Esta edición ha servido para homenajear a Beatriz Fernández Aucejo por su destacada trayectoria artística en el mundo de la música. La directora valenciana se ha convertido en la primera mujer en recibir este reconocimiento desde que se instauró en el año 2006.

Beatriz Fernández ha dirigido reconocidas orquestas y bandas de todo el panorama nacional y también del extranjero. Además, es poseedora del “Premio Isabel Ferrer” de la Generalitat Valencia, así como de la “Batuta de Oro” de la Diputació de València, entre otros galardones y reconocimientos.

En el marco de las fiestas patronales de San Miguel, este homenaje de la Ciudad Creativa de la Música por la Unesco ofreció, igualmente, las magníficas actuaciones de las prestigiosas bandas del municipio.

Las dos bandas

La Unió Musical, dirigida por Vicent Balaguer, abrió el Concierto de las Bandas de Llíria 2025, con un repertorio formado por el pasodoble “Claudia Rodilla” de Andrés Valero-Castells, la “Obertura Sinfónica” de James Barnes y “Sinfonía núm. 7 Meditarreaneum” también de Andrés Valero.

A continuación, subió al escenario la Banda Primitiva, bajo la batuta de Pedro Vicente, para interpretar “Del Perelló a Catarroja” de José Serrano, “Salomé-Dansa de los siete velos” de Richard Strauss y la “Sinfonía núm. III” de Thomas Trachsel.

Finalmente, la homenajeada, Beatriz Fernández, dirigió a la agrupación en los himnos de Llíria y de la Comunitat Valenciana.