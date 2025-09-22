Olocau clama contra la explotación sexual con el coloquio ‘Voces contra el silencio’

El 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas y, con motivo de esta fecha, en la tarde del pasado sábado tuvo lugar en el Salón de Plenos de Olocau el coloquio ‘Voces contra el silencio’. Esta propuesta (organizada por el Ayuntamiento a través de su Concejalía de Igualdad y Mujer, e impartida por la entidad Terapia Aventura) sirvió para concienciar sobre la terrible realidad que viven millones de personas en el mundo a causa de esos delitos y para analizar las posibles maneras de erradicarlos.

Entre los asistentes, estuvieron, por parte de la corporación municipal, el alcalde, Antonio Ropero, y las concejalas Desa Vilaplana y Olga Brínquez, quien, previamente, realizó una presentación con la que puso en contexto el tema que se iba a tratar, demandó más recursos destinados a proteger a las víctimas y manifestó la necesidad de que la prostitución sea abolida.

A continuación, Paloma Martínez Antequera, trabajadora social clínica con ejercicio profesional en el Centro Penitenciario de Valencia y colaboradora de Terapia Aventura, realizó una exposición de carácter informativo y muy participativo en la que mostró cómo es realmente la prostitución y todo lo que gira a su alrededor. En este sentido, se abordaron temas como la captación y la forma de operar en las redes de las mafias para llevarla a cabo, el uso de drogas para someter a las mujeres, las secuelas que quedan en ellas cuando consiguen salir de ese mundo, el papel de la pornografía (con la facilidad de acceder a ella y su uso por personas muy jóvenes) en la perpetuación de esta forma de esclavitud, y las maneras de ejercerla que han surgido mediante la utilización de las nuevas tecnologías.

Educación y sensibilización

La iniciativa contó con la intervención activa del público y, en ella, también se dialogó sobre las medidas que se podrían tomar para acabar con esta situación. Así, se subrayó la importancia de actuar sobre todas las personas implicadas en estos delitos, desde el primer hasta el último eslabón de la cadena; igualmente, se puso el acento en la educación desde pequeños en el respeto, la tolerancia y la igualdad como elemento fundamental; y se concluyó que es "imprescindible avanzar en materia legal y, por encima de todo, con una ley abolicionista".

Al finalizar, Antonio Ropero destacó “el enorme interés para la ciudadanía de una charla como la de hoy, en la que se analiza y se reflexiona sobre unos delitos que, desgraciadamente, están muy presentes en todo el mundo”. “Desde el ayuntamiento, estamos firmemente comprometidos con el respeto de los derechos humanos y seguiremos impulsando este tipo de actos para sensibilizar y promover un cambio en nuestra sociedad”, añadió.