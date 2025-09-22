La Pujada a la Montieleta reúne a cerca de 500 atletas en Benaguasil
La prueba con salida y meta en la Avenida de Montiel volvió a registrar una alta participación
Este fin de semana se ha llevado a cabo con gran éxito de participación la XVIII edición de la carrera popular Pujada a la Montieleta, organizada por el club ACPL con la colaboración del Ayuntamiento de Benaguasil.
La prueba que recorre los lugares más emblemáticos de la localidad reunió a cerca de 500 atletas. Tras la tradicional foto de familia con miembros de la corporación municipal y componentes del club, se dio el pistoletazo de salida a una carrera que se desarrolló con plena normalidad.
Un año más Benaguasil se volcó con este evento y en las calles se dieron cita multitud de personas que no pararon de animar a los corredores durante los 10 km que transcurren por un circuito de asfalto y tierra y cuyo punto fuerte es la subida al Santuario de Montiel.
Los ganadores
El vencedor absoluto de la prueba fue el corredor Abdelmajid Elhissouf con un tiempo de 00:31:26. Respecto a los corredores locales el primero en entrar en la línea de meta fue Javier Domínguez, del club ACPL, que marcó un tiempo de 00:36:56; mientras que en categoría femenina la vencedora fue Mónica Montesinos que cruzó la línea de meta a los 00:48:56.
Esta cita deportiva que ya es todo un clásico en las fiestas patronales y que forma parte del Circuito de Carreras Populares de la Diputació de València, finalizó con la entrega de trofeos por parte de las autoridades locales a los tres primeros clasificados de cada categoría y al equipo más numeroso, entre otros premios.
Suscríbete para seguir leyendo
- La tormenta entra en Valencia: fuertes granizadas en la Safor y la Costera
- El chorro polar hará que Valencia pase del calor a las lluvias y tormentas con granizo en sólo unas horas
- Alerta naranja por lluvias y tormentas en Valencia
- El presidente de la CHJ pidió antes de las 18 horas 'enviar un mensaje para subir a los pisos altos
- Gloria Sánchez, investigadora de bacterias: 'La contaminación por la dana ha disminuido en el agua, pero permanece en en el fondo de l'Albufera
- El presidente de la CHJ Miguel Polo rompe más de diez meses de silencio ante la jueza y el fiscal de la dana
- Mazón contagia su anomalía al 9 d’Octubre
- Miguel Polo (CHJ) declara que pidió el Es Alert para Forata a las 17.30 y que se enteró del caudal del Poyo a las 18.45 horas