La Pujada a la Montieleta reúne a cerca de 500 atletas en Benaguasil

Este fin de semana se ha llevado a cabo con gran éxito de participación la XVIII edición de la carrera popular Pujada a la Montieleta, organizada por el club ACPL con la colaboración del Ayuntamiento de Benaguasil.

La prueba que recorre los lugares más emblemáticos de la localidad reunió a cerca de 500 atletas. Tras la tradicional foto de familia con miembros de la corporación municipal y componentes del club, se dio el pistoletazo de salida a una carrera que se desarrolló con plena normalidad.

Un año más Benaguasil se volcó con este evento y en las calles se dieron cita multitud de personas que no pararon de animar a los corredores durante los 10 km que transcurren por un circuito de asfalto y tierra y cuyo punto fuerte es la subida al Santuario de Montiel.

Los ganadores

El vencedor absoluto de la prueba fue el corredor Abdelmajid Elhissouf con un tiempo de 00:31:26. Respecto a los corredores locales el primero en entrar en la línea de meta fue Javier Domínguez, del club ACPL, que marcó un tiempo de 00:36:56; mientras que en categoría femenina la vencedora fue Mónica Montesinos que cruzó la línea de meta a los 00:48:56.

Esta cita deportiva que ya es todo un clásico en las fiestas patronales y que forma parte del Circuito de Carreras Populares de la Diputació de València, finalizó con la entrega de trofeos por parte de las autoridades locales a los tres primeros clasificados de cada categoría y al equipo más numeroso, entre otros premios.