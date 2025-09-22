Saray Cerro reivindicará la igualdad en la IV Nit Violeta de Riba-roja

Por cuarto año consecutivo, el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha organizado la Nit Violeta promovida por el Consell de Igualdad. El Teatro Cervantes acogerá este viernes 26 de septiembre a las 19 horas la actuación de la cómica, presentadora y guionista alcoyana, Saray Cerro, que tratará en clave de humor aspectos de la vida adulta, de los desamores, de la actualidad y pondrá de manifiesto en clave de humor las desigualdades existentes en la sociedad.

Con este acto, arranca la programación del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se prolongará hasta ese mismo día. El sábado 27 de septiembre, la asociación Amamanta, presentará su tradicional almanaque para promocionar la imagen del amamantamiento. Una interesante fiesta musical que se desarrollará en dos sesiones; a las 11 y a las 12:30 horas en el Castell de Riba-roja.

La monologuista Saray Cerro tratará en clave de humor aspectos de la vida adulta. / Ayuntamiento Riba-roja de Túria

Durante los próximos dos meses, el Espai de la Dona acogerá diversos cursos y actividades dirigidos especialmente al público femenino. Todos los miércoles a las 10.45 horas, se ofrecerán sesiones de pilates e hipropresivos dirigidas a la disminución del dolor de espalda y a normalizar la postura y las tensiones musculares y a las 18 horas, las personas interesadas podrán adentrarse en los beneficios de los boles tibetanos.

Formación en igualdad

La formación en materia de igualdad también ocupa un papel destacado en el programa. La Policía Local de Riba-roja recibirá formación en violencia de género, relativa al conocimiento de la normativa legal y a los protocolos de actuación, como el desarrollo de habilidades de comunicación y empatía para actuar con las víctimas. La formación a las familias será clave.El 25 de septiembre a las 18 horas en el Espai de la Dona, se celebrará una jornada sobre violencia digital, en la que se abordarán las nuevas formas de captación de las mujeres, el porno y la prostitución.

A lo largo de todo el mes de noviembre, el alumnado de Educación Secundaria participará en el Programa de prevención de la trata y la explotación sexual, con el objetivo de concienciar sobre el impacto negativo que tiene la nueva pornografía en las relaciones afectivas y sexuales de las y los adolescentes y el peligro que supone en cuanto a la réplica de comportamientos violentos.

Programación noviembre

El grueso de la programación se concentra el mes de noviembre. A lo largo de este mes se estrenará el programa de radio ‘La Trapecista’, en el que se narrarán historias de mujeres que inspiran, dando visibilidad a las violencias machistas, se realizará un mural en colaboración con Cruz Roja, en el que se simbolizará la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos. Este mural se plasmará en el CEIP Camp de Túria, en colaboración con su alumnado.

Se darán a conocer historias personales, como la de Norma que nos acercará la parte más humana y real de este ámbito y como sus res de confianza le ayudó a superar los episodios de violencia. Será el 14 de noviembre a las 18 horas en el Espai de la Dona.

Habrá cabida para las artes escénicas con la representación de la obra de teatro ‘Poder y no querer’, bajo la dirección de Alex Reyes, el 8 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Cervantes.

La programación culminará el 25 de noviembre, coincidiendo con la efeméride, con una concentración del alumnado de los centros educativos del municipio y la lectura del manifiesto institucional a las 10.30 horas en la Plaza del Ayuntamiento. El acto central contará con la actuación musical ‘María ya no tiene miedo’, con la colaboración del Conservatorio Profesional Municipal de Danza de Riba-roja de Túria.

Programación completa del 25-N en Riba-roja de Túria. / Ayuntamiento Riba-roja de Túria

La concejal de la Igualdad, Raquel Pamblanco destaca que “nuestro compromiso con la construcción de una sociedad libre de violencias machistas y desigualdades es firme. Actos como la Nit Violeta y toda la programación del 25N en Riba-roja de Túria son una oportunidad para visibilizar, concienciar y unir fuerzas en la defensa de los derechos de las mujeres. Continuaremos trabajando junto con el tejido asociativo, educativo y cultural para que la igualdad sea una realidad en nuestro municipio, porque solo desde la unidad podremos erradicar la violencia y garantizar un futuro digno para todas y todos”.