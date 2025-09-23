Llíria dedica unas jornadas a la salud mental

Llíria celebrará una nueva edición de la Semana de la Salud Mental, organizada por la Asociación Pentagrama y el ayuntamiento de la localidad. Con el lema “Compartimos vulnerabilidad, defendemos nuestra salud mental”, las jornadas se celebrarán del 3 al 16 de octubre, con el objetivo de concienciar a toda la ciudadanía sobre la importancia de atender adecuadamente nuestro bienestar emocional.

El programa de esta 14º edición se presentará el 3 de octubre, en la plaza Major, con la lectura del manifiesto a favor de la salud mental y la inauguración del IV certamen de pintura “BALCOnejARTE” que convertirá las calles del municipio en un museo al aire libre.

Programa completo

El martes 7 de octubre se realizará una jornada de cine sobre salud mental y TOC en el teatro de la Llar de les Persones Majors, mientras que día 8 se ofrecerá un taller de cocina.

El 14 de octubre se celebrará la octava edición de la Marcha por la Salud Mental, que recorrerá las principales calles del casco urbano, desde la plaza Major hasta el Pabellón Pla de l’Arc, donde tendrán lugar diversas actuaciones.

El miércoles 15 se estrenará la canción "I a tu què t’agrada?", compuesta para Pentagrama por el cantautor local Marcel·lí García. Finalmente, las personas usuarias del Taller Pentagrama podrán disfrutar de un viaje cultural la jornada del 16 de octubre.

Toda la programación de la Semana de la Salud Mental de Llíria está disponible en la web municipal.