Riba-roja de Túria y Banyeres de Mariola sellan un enlazamiento solidario entre sus oficinas de turismo

El municipio alicantino de Banyeres de Mariola y Riba-roja de Túria, en el Camp de Túria, se unen en la promoción mutua de un turismo responsable, sostenible y solidario tras la dana del pasado mes de octubre. El alcalde de Riba-roja, Robert Raga y el alcalde de Banyeres de Mariola, Josep Sempere han suscrito esta mañana un convenio de colaboración estratégica y cooperación que refuerza los lazos de solidaridad institucional tras la riada para el impulso turístico de ambos destinos.

Esta colaboración supondrá la promoción cruzada de ambos destinos turísticos, a través de la difusión de la oferta cultural, patrimonial y natural. Para ello se crearán espacios virtuales en sus respectivas webs municipales en las que podrán visibilizarse los recursos turísticos, se promocionaran mutuamente en las diferentes ferias turísticas y crearán una marca de enlazamiento solidario para simbolizar y afianzar la unión.

Este enlazamiento solidario representa una alianza pionera en la Comunitat Valenciana, que refuerza el compromiso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente los ODS 8,11 y 17 y marca un modelo replicable a otros municipios. Así, ambos municipios tienen un firme compromiso con la calidad y la sostenibilidad. Sus oficinas de turismo cuentan con la "Q" de Calidad Turística y con el distintivo de Sostenibilidad Turística promovidos por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE). A través de esta colaboración, se comprometen a desarrollar campañas mediante una imagen corporativa común, al fomento del consumo responsable y a la evaluación anual del impacto de las actuaciones.

Reconstrucción turismo

Tras la firma del convenio, Raga ha agradecido la oportunidad brindada por Banyeres de Mariola, "ambos municipios disponemos de un gran potencial turístico que podemos poner en valor a través de esta colaboración". El alcalde de Riba-roja ha hecho alusión a las graves consecuencias que la dana tuvo sobre el Túria: "el parque natural está destrozado y estamos inmersos en la reconstrucción de toda la zona que recibía la visita de dos millones de usuarios al año" y ha matizado, "ahora debemos reconducir la línea turística hacia otros recursos patrimoniales e históricos, como los yacimientos visigodos o los museos MUCA (Museo de Cerámica del Castell ), el MUPLA (Museo Visigodo del Pla de Nadal) o l’ Espai d’Art Contemporani, E CA".

Punto de información en Riba-roja de Túria. / Ayuntamiento Riba-roja de Túria

Por su parte, Sempere ha valorado positivamente la iniciativa y ha puesto a disposición de Riba-roja de Túria todos los recursos disponibles: "desde nuestra oficina de Turismo queremos contribuir a promocionar el municipio de Riba-roja a través de esta colaboración solidaria dando visibilidad a la oferta turística".

El convenio suscrito esta mañana tendrá una vigencia de cuatro años y no conlleva gasto económico para las partes con una apuesta clara por el aprovechamiento de los recursos propios.