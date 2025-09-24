Aemon aborda con Bétera y Náquera diseñar el plan de emergencia de sus áreas industriales

La asociación empresarial Aemon ha desplegado a lo largo de este mes una serie de encuentros con los ayuntamientos cuyos polígonos industriales están integrados en la entidad.

El objetivo de la cita por parte de Aemon es exponer la necesidad de disponer de planes de emergencia de sus respectivas áreas industriales, máxime al tratarse de una actuación subvencionada por INENT2

En sentido se enmarcan las reuniones mantenidas con los municipios de Bétera y Náquera a la que han asistido el presidente José Miguel Belda y la gerente Àngels Margaix y el miembro de la directiva Pablo Parrell en el caso de Náquera.

A las reuniones celebradas en ambos municipios del Camp de Túria asistieron representantes de la policía local, bomberos y Guardia Civil en la que se expuso la casuística de las emergencias en estos espacios, así como las necesidades operativas de cada cuerpo al objeto de plasmar en la redacción del proyecto.

A ambos encuentros asistió Francisco Izquierdo, consultor especializado en Gestión de Áreas Industriales y herramientas TIC de la compañía Yotta Desarrollos.

Aemon quiere culminar a lo largo del mes de septiembre la gira por los ayuntamientos con la finalidad de acelerar los trabajos de redacción del Plan de Emegencias.