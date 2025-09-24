Botellas de agua infantiles, lágrimas y madres orgullosas en la moción de censura de San Antonio de Benagéber

En un ambiente formal, con la secretaria municipal de San Antonio de Benagéber leyendo las leyes por las que se regula una moción de censura y los pasos que normativamente se han de seguir para efectivamente ejecutarla, los concejales escuchaban atentamente con una botella de agua decorada con dibujos animados delante.

Quien haya preparado los suministros para hidratarse durante una sesión que se preveía especialmente tensa habrá debido pensar que dibujos animados infantiles suavizarían el ambiente. Woddy y Buzz Lightyear de la película Toy Story y los superhéroes de la historia animada Los Increíbles eran los personajes que acompañaban, por lo menos físicamente, a los 13 concejales de la corporación municipal de San Antonio de Benagéber. Ha sido durante la sesión extraordinaria donde ha prosperado la moción de censura contra la alcaldesa Eva Tejedor y se ha hecho efectivo el relevo a favor de Enrique Santafosta como nuevo alcalde.

Botellas de agua con Buzz Lightyear y Los Increibles en el pleno de San Antonio de Benagéber. / Fernando Bustamante

Este detalle no ha sido el único característico de una sesión llena de emociones. Expectación al principio, preocupación por parte del equipo de gobierno, enfado y rabia en las intervenciones, que se han convertido en un cruce de reproches entre grupos y emoción y tristeza a partes iguales cuando la emoción ha salido adelante.

Lágrimas de emoción

Con todo, uno de los momentos destacados lo ha protagonizado Enrique Celda, del PP pero no adscrito en el pleno y mano derecha del nuevo alcalde (también afiliado al PP pero no adscrito en la corporación), cuando se ha emocionado al escuchar a Santafosta darle las gracias por su apoyo. En ese momento, Celda no ha podido reprimir las lágrimas. "Es que mi Kike es muy sentido", le decía su madre a la progenitora del ahora alcalde, Enrique Santafosta.

Una imagen del equipo el PP tras el pleno. Celda, el tercero por la izquierda, todavía tenía los ojos rojos de sus lágrimas. / L-EMV

De hecho, las madres de los dos 'Kikes', Santafosta (el nuevo alcalde) y Celda (su mano derecha), se han sentido emocionados tras alcanzar sus hijos el gobierno local y destronar a la actual alcaldesa. Cuando ha terminado la votación y Santafosta se ha puesto de pie para recibir los aplausos de sus simpatizantes; su madre aplaudía con energía y repetía orgullosa: "¡Viva el alcalde, viva el alcalde!", una efusividad que en algún momento ha hecho ruborizarse al primer edil.