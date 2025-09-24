Enrique Santafosta, nuevo alcalde de San Antonio de Benagéber tras prosperar la moción de censura

Enrique Santafosta ya es de nuevo el alcalde de San Antonio de Benagéber tras prosperar la moción de censura que promovió una concejala de Vox (ahora expulsada del partido de Abascal por no consultar este movimiento) contra el equipo de gobierno que lideraba Eva María Tejedor.

El pleno extraordinario se ha celebrado esta mañana en una sala abarrotada de vecinos y vecinas en la que ha sido una sesión llena de reproches cruzados entre el equipo de gobierno actual y la oposición que ha promovido el debate para cambiar a la alcaldesa. La votación se ha ejecutado tal y como estaba previsto y los siete votos de la oposición y la exconcejala de Vox, Maria José Esteve, han dado la mayoría a Santafosta frente a los seis que han apoyado a Tejedor.

Santafosta, que ya fue alcalde en anteriores mandatos con el partido local Agrupación Independiente de San Antonio de Benagáber (Aisab), defendió en su intervención que él fue el candidato más votado en las pasadas elecciones (se presentó con Aisab y sacó cinco concejales de 13) y que el equipo que presenta la moción sí es "sólido y fuerte" y responde a la voluntad de las urnas.

Santafosta, durante su intervención en el pleno / Fernando Bustamante

"Estamos aquí porque en junio de 2023 se formó un gobierno con pilares muy débiles, que solo se fomentaban en objetivos basados en la revancha, reproche y sobre todo no estaban alineados con un proyecto de futuro para el pueblo. Solo se trataba de objetivos personales. Este municipio precisa de un gobierno sólido y fuerte que estamos dispuestos a darle quienes hemos firmado la moción", ha dicho Santafosta.

En esta línea ha acusado al ejecutivo que gobernaba hasta ahora de "no formar equipo" y estar "poco respaldado". "Ha habido un déficit en la gestión y son incapaces de presentar unos presupuestos en dos años", ha espetado Santafosta durante su primer turno de intervención.

De hecho, lo primero que hará como alcalde, ha señalado a los medios de comunicación tras la sesión plenaria, es "comenzar a preparar las cuentas para tenerlas encima de la mesa en diciembre".

Gritos de "traidora" a la exconcejala de Vox

Tras la votación levantó la vara de mando y dio la palabra a la edila María José Esteve, expulsada de Vox por impulsar la moción de censura. Con esta decisión, el anterior equipo de gobierno se levantó y dejó la sala para no escucharla, incluido su hasta el momento compañero de Vox y portavoz. Varios grupos del público también abandonaron la sala y le espetaron, "traidora", por haberse juntado con la oposición para forzar un cambio en la alcaldía.

Por su parte, durante el debate, la hasta ahora alcaldesa, Eva Tejedor, ha señalado que "votamos de nuevo el futuro del pueblo y de la peor manera posible. Una moción construida a base de traición, interés personal y mentira".

Asimismo, ha dicho que "hace dos años y medio recibimos un mandato en las urnas, abrir un tiempo nuevo de dignidad, trabajo y esperanza para poder finalizar una etapa politica marcada por personalistas. Santafosta ha estado todo este tiempo acechando la institución, enturbiando con maniobras y la confianza del pueblo. Hoy lo vemos en su enésimo intento de asaltar el ayuntamiento por la puerta de atrás. Mintió y vuelve a mentirnos en una moción que no es contra mi, sino contra el pueblo. El mismo de siempre, regresando gracias al transfugismo y un pacto oculto que solo queda una duda: ¿cuanto dinero nos va a costar?", se ha preguntado Tejedor.

"Nosotros tenemos la frente alta y sobre todo las manos limpias"

"Encontramos un ayuntamiento encallado y con deudas en los cajones y nos pusimos a reconstruir, ordenar y recuperar la dignidad de esta casa. Hemos demostrado que se puede gobernar con proximdad, honestidad, transparencia y orgullo de servir al pueblo y no de servirse de el", ha continuado la hasta ahora alcaldesa, que ha concluido su intervención señalando que el mejor "honor" es haber servido al pueblo "con la frente alta y, sobre todo, las manos limpias", ha dicho, en alusión a unos desvíos ilícitos de fondos públicos que denunciaron hace ahora un año y que se están investigando.

Mientras los impulsores de la moción han definido el actual gobierno como "inactivo" y "desorganizado", los concejales del gobierno local han acusado a Santafosta de ser la "viva imagen de la opacidad y el autoritarismo", mientras han hecho gala de la "transparencia" que "recuperamos hace dos años cuando accedimos a la alcaldía".

Cambio de rumbo

El concejal 'no adscrito' (fundador de Aisab y actualmente afiliado al PP) y exalcalde, Enrique Santafosta se ha hecho con la vara de mando y le ha arrebatado la alcaldía a la actual alcaldesa, Eva María Tejedor (antes en UCIN, ahora 'no adscrita' para fundar un partido local que se una a Unión Municipalista) al conseguir más apoyos que ella.

Este último capítulo político en un pleno con varios concejales no adscritos y con una primera edila que era única representante de su partido y que ahora se encuentra en un 'limbo' de siglas, comenzó cuando la concejala María José Esteve (de Vox en su momento, ahora también 'no adscrita' tras su expulsión) se unió a la oposición para forzar un cambio de rumbo en el municipio.