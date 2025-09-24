L'Eliana firma el primer convenio fallero para mejorar la convivencia y el descanso vecinal

El Ayuntamiento de l’Eliana y las cuatro comisiones falleras del municipio (Antic Molí-Les Casetes, Mercat, Verge del Carme y Josep Antoni, Puríssima i Major) han firmado por primera vez un convenio marco de colaboración que regula la organización y celebración de los actos falleros en la localidad.

El acuerdo, firmado en la tarde de ayer, tiene como objetivo conciliar el apoyo municipal a la fiesta de las Fallas con el respeto a la convivencia ciudadana y al descanso vecinal. Para ello, se establecen criterios claros sobre horarios, uso de la vía pública, instalación de carpas y escenarios, actividades musicales y uso responsable de la pirotecnia, así como la obligación de mantener los espacios públicos limpios después de cada actividad.

"Convenio histórico"

Según ha explicado el alcalde, Salvad Torrent, “se trata de un convenio histórico, porque por primera vez unimos esfuerzos en un marco común y regulado. El objetivo no es otro que garantizar que esta fiesta tan arraigada pueda desarrollarse con todo su esplendor, pero siempre desde el respeto a la convivencia y al descanso del vecindario”.

Torrent ha destacado además que “con este convenio damos seguridad jurídica a las fallas, establecemos canales claros de colaboración y, al mismo tiempo, reforzamos la imagen de unas fiestas responsables, modernas e integradoras. Estoy convencido de que será un paso muy positivo tanto para las comisiones como para el conjunto de la ciudadanía”.

El texto contempla igualmente la colaboración del ayuntamiento en la cesión de material, la coordinación con la Policía Local para el cierre de calles y la supervisión de los actos, así como el compromiso de las comisiones de respetar los horarios y normas establecidas.