Riba-roja convoca una vigilia de doce horas por las víctimas en Palestina
El acto ‘Nit per la Pau’ comenzará este jueves a las 20 horas con la intervención de la presidenta de la Comunidad Palestina en Valencia
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha convocado a toda la ciudadanía a participar en la ‘Nit per la Pau’, una vigilia solemne de doce horas que tendrá lugar este jueves, 25 de septiembre, en la Plaza del Ayuntamiento para honrar la memoria de todas las víctimas inocentes del conflicto en Palestina y exigir una paz justa y duradera.
Tras la masiva concentración de la pasada semana, el municipio da un paso más en su compromiso con los derechos humanos, transitando de la protesta a un acto de reflexión, diálogo y encuentro dando forma a “un clamor silencioso pero contundente contra el genocidio en Palestina que está cometiendo el gobierno de Israel”.
Así, el alcalde Robert Raga ha señalado que “Riba-roja quiere seguir sumando desde lo local al rechazo de la barbarie que está cometiendo el gobierno de Israel” y concienciar sobre la situación inhumana que sufren millones de personas en Oriente medio.
“Esta vigilia no pertenece a ninguna ideología, sino al deber humano que nos obliga a no ser indiferentes ante lo que ocurre”. Raga ha extendido la invitación “a cada vecino y vecina que quiera sumarse, aunque sea por unos minutos, a traer su vela y a formar parte de este gesto colectivo por la paz y la dignidad” y ha extendido la propuesta a “todos los ayuntamientos para que sumen al rechazo de una página negra de la historia de nuestra humanidad”.
De 20 de la tarde a 8 de la mañana
El encuentro contará con dos momentos clave; a las 20 horas el acto de apertura contará con la intervención de lapresidenta de la Comunidad Palestina en Valencia, Rosa de Falastín Mustafá, cuya presencia subraya la importancia del acto y los lazos de solidaridad entre pueblos.
A partir de ese momento, la vigilia se prolongará de forma ininterrumpida durante toda la noche hasta la finalización prevista a las 8 horas de la mañana del viernes, con la lectura de un manifiesto final a cargo de Robert Raga, seguido de un minuto de silencio.
El Ayuntamiento lleva organizando muestras públicas de rechazo a los crímenes y secuestros de civiles, desde el inicio del conflicto con el ataque terrorista de Hamás, por el que ha pedido en reiteradas ocasiones la liberación de todos los rehenes y posteriormente con los ataques continuos a la población civil que el gobierno de Israel ha emprendido desde el pasado 7 de octubre de 2023.
Suscríbete para seguir leyendo
- La tormenta entra en Valencia: fuertes granizadas en la Safor y la Costera
- Alerta naranja por lluvias y tormentas en Valencia
- Directo: Familiares y víctimas de la dana se concentran a las puertas de las Corts y piden la dimisión de Mazón
- Recuperada la circulación de todos los trenes de la línea 2 entre València Sud y Torrent Avinguda
- ¿Por qué hay tantas averías en Metrovalencia desde hace semanas?
- Iberdrola avisó a la Generalitat de que declaraba su 'situación de alerta' el día antes de la dana
- La CHJ envió 24 correos de lluvias y caudales a Emergencias en las horas clave de la dana del 29-O
- La Generalitat asegura que el 9 d'Octubre será en el Palau y 'prevé' que Mazón asista a la procesión