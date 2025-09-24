San Antonio de Benagéber debate hoy la moción de censura que podría dar un giro a su política local

Cuando los equilibrios entre siglas son tan justos, la estabilidad es complicada pero sobre todo, frágil. El gobierno local de San Antonio de Benagéber dará previsiblemente un giro esta mañana si prospera la moción de censura que se debate este miércoles en la sala de plenos.

El concejal 'no adscrito' (fundador de Aisab y actualmente afiliado al PP) y exalcalde, Enrique Santafosta se haría con la vara de mando y le arrebataría la alcaldía a la actual alcaldesa, Eva María Tejedor (antes en UCIN, ahora 'no adscrita' para fundar un partido local que se una a Unión Municipalista) al conseguir más apoyos que ella.

Este último capítulo político en un pleno con varios concejales no adscritos y con una primera edila que era única representante de su partido y que ahora se encuentra en un 'limbo' de siglas, comenzó cuando la concejala María José Esteve (de Vox en su momento, ahora también 'no adscrita' tras su expulsión) se unió a la oposición para forzar un cambio de rumbo en el municipio.

De los 13 ediles que forman la corporación, los que han presentado la moción de censura sumarían siete (dos no adscritos, cuatro de Aisab y la ex de Vox), frente a los seis que dan apoyo a la actual alcaldesa, (el concejal de Vox, dos del PP pero defenestrados por el partido, la propia Tejedor y dos ediles de Guanyem que no forman parte del ejecutivo pero apoyaron la investidura de la alcaldesa). Este miércoles se debatirá la moción de censura y, salvo sorpresa, habrá un cambio en la alcaldía.

Una corporación con equilibrios imposibles

Este municipio de Camp de Túria que cuenta con 13 escaños está totalmente fragmentado y la composición de la corporación municipal es tan cambiante como confusa, por lo que vale la pena detenerse a analizarla. La alcaldesa actual, Eva María Tejedor, era la única representante del partido UCIN y fue la candidata de "consenso" tras las últimas elecciones (anteriormente había formado parte de Aisab). Este verano se unió a la federación de partidos locales, Unión Municipalista que lidera, entre otros, el líder de Ens Uneix Jorge Rodríguez, lo que la desvinculó por completo de UCIN. Ahora es 'no adscrita' y creará una nueva formación local para las elecciones del 2027.

El Partido Popular tiene en la actualidad dos representantes, que fueron sancionados por el partido por dar apoyo a Tejedor en la sesión de investidura y que forman parte del equipo de gobierno como primer y segundo teniente de alcalde. Son Luis Trejo y Pedro Enrique Pérez. Ellos dos y la alcaldesa, serían el equipo de gobierno con los dos de Vox, Maria José Esteve y Salvador Barberá. Esteve es la concejala que animó a la oposición a presentar una moción, una decisión no consensuada con su partido que le ha costado la expulsión, por lo que ahora es también 'no adscrita'.

Luego está Enrique Celda, del PP pero en la composición consta como 'no adscrito'. En la sesión de investidura dio apoyo a su compañero Enrique Santafosta, que empezó el mandato siendo de Aisab pero se cambió al PP y ahora también está en 'no adscritos'. La directriz del partido tras las elecciones era dar apoyo a Santafosta para que asumiera la alcaldía con su partido entonces, Aisab, pero Trejo y Pérez (PP) no lo hicieron y fueron sancionados. Celda sí y ha sido estos meses, de facto, el compañero más cercano de Santafosta en su camino a ser candidato del PP en 2027.

Después, hay dos concejales de Guanyem que dieron apoyo a Tejedor, Pau Andrés y Braulio Aguilar y cuatro representantes de Aisab, la lista más votada y expartido de Santafosta, representados por Andrea Méndez, Maria Ángeles Irles; María Inmaculada Bulls y Fernando José Faubel.