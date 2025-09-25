“Benaguasil Cuida’t” apuesta por el envejecimiento activo y saludable

El Ayuntamiento de Benaguasil ha abierto la inscripción de una nueva edición del programa “Benaguasil Cuida’t”, una iniciativa consolidada que tiene como objetivo promover el bienestar físico, mental y social de las personas mayores del municipio.

Este programa, que año tras año cuenta con una alta participación, incluye una variada oferta de actividades pensadas para mejorar la calidad de vida de los mayores, fomentando un envejecimiento activo y saludable. Entre las actividades destacan la gimnasia de mantenimiento, talleres de formación, actividades de estimulación cognitiva y baile en línea, todas ellas adaptadas a las necesidades y capacidades del colectivo.

Programa 'Benaguasil Cuida´t' 2025. / A. B.

Desde el consistorio se destaca la importancia de continuar ofreciendo este tipo de recursos, que no solo mejoran la salud física y mental de los participantes, sino que también refuerzan los lazos sociales y combaten el aislamiento. “Nuestro compromiso con los mayores es firme. Con ‘Benaguasil Cuida’t’ queremos que sigan sintiéndose activos, acompañados y protagonistas de su día a día”, señalan desde el equipo de gobierno.

Las actividades están dirigidas por profesionales y se llevarán a cabo en instalaciones municipales. Las inscripciones pueden realizarse en el ayuntamiento.