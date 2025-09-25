Serra se incorpora a la Red de Destinos Turísticos Inteligentes

El municipio de Serra ha pasado a formar parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes de la Comunidad Valenciana (Red DTI-CV). Esta adhesión acredita que el municipio cumple con los estándares de calidad, innovación, sostenibilidad, accesibilidad y gobernanza que establece la metodología DTI. Se reconoce así el trabajo llevado a cabo en los últimos años en ámbitos como la planificación estratégica, la digitalización, la colaboración publicoprivada y el reconocimiento del patrimonio natural, cultural y gastronómico.

Con esta incorporación, Serra refuerza su posicionamiento como destino turístico innovador y sostenible, alineada con los objetivos de la Agenda 2030 y con las nuevas tendencias del sector.

La alcaldesa de Serra, Alicia Tusón, ha destacado que “entrar a formar parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes es un reconocimiento al esfuerzo que hemos hecho en los últimos años para consolidar Serra como un referente turístico respetuoso con nuestro entorno natural y cultural.”

En esa línea ha añadido que “con esta red podremos acceder a nuevas herramientas de planificación y gestión, compartir experiencias con otros destinos y mejorar todavía más la calidad de la oferta turística de Serra. Somos conscientes que el futuro del turismo pasa por la innovación y la sostenibilidad, y esta es la línea que seguiremos.”

Rutas, patrimonio y gastronomía

Durante los últimos ocho años, el Ayuntamiento de Serra ha impulsado numerosas iniciativas para consolidar el municipio como destino turístico de calidad: desde la mejora y señalización de rutas y senderos, hasta la creación de productos turísticos vinculados al patrimonio histórico y cultural, la promoción de la gastronomía local y la implantación de herramientas digitales que facilitan la experiencia de los visitantes.

Paralelamente, el municipio enclavado en el corazón de la Sierra Calderona se une a las celebraciones del Día Mundial del Turismo con la realización de la ruta teatralizada la Calderona tiene nombre de mujer. Un recorrido por el patrimonio monumental y etnológico de Serra con la figura de la actriz del Madrid de los Austrias y bandolera que da nombre a la sierra.