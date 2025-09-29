La número 2 del PP de Serra abandona el grupo y se pasa a No Adscritos

Lío politico en el Partido Popular de Serra. La número 2 de la formación, Carmen Francisca Arnal, ha abandonado el grupo y se ha pasado a No Adscritos con su acta.

Así lo ha comunicado el propio PP de Serra: "la concejala Carmen Francisca Arnal ha tomado la decisión de convertirse en tránsfuga durante lo que resta de legislatura, pasando al grupo de no adscritos y reteniendo el acta de concejala que obtuvo gracias a las listas del Partido Popular, en las que concurrió como número 2 en las elecciones municipales".

Desde el Partido Popular de Serra lamentan profundamente esta decisión, que según ellos responde únicamente a criterios personales y no al mandato de los vecinos de Serra que depositaron su confianza en su proyecto.

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Serra, Ayo Martínez, ha manifestado: “Lo importante es el Partido Popular y dar la cara con los vecinos de Serra que nos votaron como representantes del PP. Hay que dejar a un lado los egos y los personalismos: el Partido Popular es mucho más”.

El Partido Popular de Serra recuerda que seguirá trabajando con la misma responsabilidad, cercanía y compromiso con los ciudadanos, "defendiendo los valores y principios que siempre han caracterizado al partido".

Con este compromiso firme, el PP de Serra reitera que su prioridad es trabajar por el futuro de Serra y responder a la confianza de los votantes, "dejando en un segundo plano las decisiones individuales que nada aportan al interés común".