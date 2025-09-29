Robert Raga, alcalde de Riba-roja: "Tenemos el foco puesto en el río Túria y en los barrancos del Poyo y Pozalet"

La alerta roja en Valencia ha dejado episodios de fuertes precipitaciones en Camp de Túria, aunque la situación general es de estabilidad. El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, comunica que la noche ha sido "normal" con unos 30-40 l/m2 de agua y que solo ha habido incidencias en una calle próxima al barranco del Pozalet, "pero que por el barranco del Poyo, la zona industrial y en urbanizaciones como la Reva, todo ha transcurrido con normalidad".

No obstante, durante la noche tuvieron que cortar el camino de la Porcatera, que conecta con las áreas industriales, y la calle Jota que está pegado a la A-3, debido a acumulación de agua "pero ya está solucionado y abierto al tráfico".

Calles anegadas por las lluvias en Riba-roja de Túria. / Ayuntamiento Riba-roja de Túria

Raga pide "tranquilidad y prudencia" para el resto del día e informa que el consistorio está coordinado para "posibles emergencias" y con el foco puesto tanto en el río Túria como en los barrancos del Pozalet y del Poyo, "siempre que hay episodios de esta naturaleza hay cierta preocupación, pero estamos a la espera de ver como evoluciona el tiempo durante todo el día", concluye.