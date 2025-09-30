L’Eliana presenta la programación del Nou d’Octubre 2025 con actividades para todas las edades

El Ayuntamiento de l’Eliana ha presentado hoy la programación de actos con motivo del Nou d’Octubre 2025, la fiesta grande de todos los valencianos y valencianas, que se celebrará, como es habitual, con un calendario de actividades culturales, musicales, deportivas y festivas dirigidas a toda la ciudadanía.

El alcalde, Salva Torrent, ha destacado durante la presentación, en la que también ha participado la edil de Promoción Lingüística, Isabel Montaner, que “es un momento de encuentro, de orgullo y de reafirmación de lo que somos. Queremos que cada elianero y elianera encuentre un motivo para participar y sentirse parte de esta festividad y para ello esta programación combina tradición y modernidad, raíces y futuro”.

El programa

La programación arrancará este mismo viernes 3 con la proyección del documental ‘Cançons de fil i cotó’ y continuará el sábado 4 con el torneo de la Fallera Calavera para la juventud y el espectáculo de danza ‘Rebel·lió’. El martes 7 será el turno de la música coral y el miércoles 8 la Biblioteca acogerá cuentos tradicionales y,a la plaza del País Valencià, tendrá lugar el concierto de la cantante Abril.

Cartel de actividades del ' d'Octubre en l'Eliana. / Ayuntamiento de l'Eliana

El día grande será el 9 de Octubre, con la celebración del XXXVII Ciclopasseig por la mañana y, por la tarde, la tradicional Fireta en la plaza del País Valencià, la partida de pilota valenciana, el concierto infantil de ‘Herois’ y un espectáculo de fuegos artificiales como cierre de la jornada.

La programación continuará con la inauguración de la exposición ‘Maria Beneyto: Vida ferida de lletra’ el día 16 de octubre y con la entrega de premios de la XXIV edición del Certamen Literari Vila de l’Eliana el 17, consolidando el municipio como referente cultural en lengua propia.