Riba-roja convoca el V Certamen literario LiteraTúria 2025 de narrativa y poesía dotado con 1.500 euros

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado las bases reguladoras del V Certamen Literario LiteraTúria correspondiente al presente año 2025 y en el que se prevé una dotación global de 1.500 euros para las personas ganadoras, tanto en la modalidad de poesía como de relato y que, a su vez, tendrá una categoría en adulto y otra en juvenil.

El procedimiento para la concesión de los diversos premios en ambas categorías, juvenil y adulto, se llevará a cabo mediante la concurrencia competitiva de todas las personas aspirantes, de forma que deberán cumplir una serie de requisitos y obligaciones para optar a cada una de ellas. Las obras en cada una de las dos modalidades podrán ser escrita tanto en castellano como en valenciano, ambas oficiales en la Comunitat Valenciana.

El consistorio designará un jurado para cada una de las dos modalidades previstas que estará formado por cinco personas relacionadas con el mundo de la cultura, la educación y la literatura y un empleado municipal del área de Cultura que actuará como secretario en el momento del fallo del jurado con la correspondiente acta oficial en la que constará el procedimiento seguido para la concesión de los premios.

Criterio del jurado

El jurado de este V Certamen literario LiteraTúria 2025 tendrá en cuenta una serie de criterios a la hora de la concesión de los premios en cada una de dos ediciones previstas por el área de Cultura, con especial atención a la calidad literaria o poética y una consideración a la forma seguida por los autores, la estructura, el estilo, el argumento, los personajes perfilados, la prosa, los recursos poéticos empleados o la rima, entre otros.

El plazo de presentación de las obras originales en cada una de las modalidades previstas en los premios concluirá el próximo 19 de octubre se podrá hacer de forma presencial en el registro de entrada del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria con un sobre que contendrá una copia de la solicitud de participación registrada y un segundo sobre en cuyo interior se adjuntará un ejemplar de la obra presentada donde constará el título, el pseudónimo, la modalidad y la categoría. Se podrá presentar, también, de forma telemática y, una tercera modalidad, con correo certificado en el que constarán los dos sobres indicados.

La fase de valoración de todas las obras presentada en ambas categorías, adultos y juvenil, se extenderá entre los días 20 de octubre hasta el 5 de noviembre. El fallo del jurado se dará a conocer en el transcurso de un acto público que se llevará a cabo en una fecha que se determinará a través de la página web municipal de Riba-roja de Túria, así como otros medios de difusión habilitados al efecto.

El jurado de Riba-roja de Túria que se encargará del análisis y valoración de todas las obras presentadas en este certamen literario podrá seleccionar como finalistas de esta convocatoria a un único ganador en cada categoría y, al mismo tiempo, dos finalistas en cada una de ellas. Además, las bases subrayan que los premios en cada una de las categorías no podrán quedar desiertos en modo alguno.

Cartel del "V Certamen Literario LiteraTúria". / Ayuntamiento Riba-roja de Túria

De esta forma, en la modalidad de poesía se ha dispuesto un premio de 500 euros para la persona ganadora en la categoría adulta, así como otros 250 euros para la persona vencedora en la categoría juvenil. Los dos finalistas en esta categoría serán obsequiados con un lote de libros de autores locales. Los premios se completan con la modalidad de relato, con otros 500 euros para la persona ganadora en la categoría adulta, otros 250 euros en la categoría juvenil y, por último, lotes de libros de autores locales para los dos finalistas.

El concejal de Art y Cultura de Riba-roja de Túria, José Manuel Vila, ha afirmado que este certamen literario “se ha consolidado plenamente en el mundo cultural valenciano y se ha convertido en toda una referencia literaria, con una elevada participación no sólo de autores locales sino, también, de otros municipios de la Comunitat Valenciana y del resto de España, sin olvidar que otros proceden de otros países, lo que evidencia la categoría de esta iniciativa cultural”.