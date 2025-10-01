Desmontando el cinismo político: Respuesta a David García

No suelo perder tiempo en contestar a ataques vacíos, pero cuando se intenta manipular la verdad con tanta descarada hipocresía, hay que poner los puntos sobre las íes. El Sr. David García, presidente de Unión Municipalista, ha decidido cargar contra mí después de mi intervención en el pleno de la moción de censura del 24 de septiembre en San Antonio de Benagéber. Curioso, porque en aquel pleno prefirió abandonar la sala en lugar de dar la cara y escuchar como corresponde a alguien que presume de demócrata.

Me acusa de hablar desde el desconocimiento, cuando lo único que hice fue señalar verdades incómodas. Y aquí va una: usted ocupa la vicepresidencia de la FVMP gracias a una moción de censura en Requena, la misma herramienta democrática que hoy critica. Fue usted quien asesoró esa operación, desalojó a la alcaldesa del PP y, de paso, salió premiado con un cargo. ¿Le suena el refrán "el que tiene el tejado de vidrio, que no tire piedras"?

El caso Mónica Oltra

Lo repito alto y claro: no me inventé nada. Son hechos publicados por múltiples medios. "Ojalá viniera con los municipalistas, sería todo un lujo"; "Los socios del PP en la Diputación ofrecen a Oltra encabezar sus listas" y que Ciudadanos congeló sus negociaciones con ustedes precisamente por ese guiño a Oltra. Usted puede matizar lo que quiera, pero no puede negar que esas noticias existieron ni que generaron debate. Lo honesto, si no es cierto, es salir a desmentirlo y no acusar a otros de fabricarlo.

Unión Municipalista: ¿de centro o de izquierdas?

El municipalismo. Usted presenta a Unión Municipalista como si fuese sinónimo de municipalismo, y no lo es. El municipalismo es un movimiento mucho más amplio, que lleva décadas defendiendo que los ayuntamientos tengan más competencias, recursos y protagonismo. No nació en 2024 ni depende de su organización. Confundir su plataforma con la idea global del municipalismo es intentar apropiarse de algo que pertenece a muchos más.

Sobre Unión Municipalista en sí. Es una confederación joven, creada en 2024, que agrupa a partidos locales y agrupaciones independientes. Entre sus impulsores están usted en Nules, Ginés Campillo en Mazarrón o Ens Uneix de Jorge Rodríguez en la Comunitat Valenciana. Esa es la foto real. Unión Municipalista es un paraguas, no una única voz ni el único camino del municipalismo. Pretender lo contrario es reducir un movimiento plural a un solo proyecto.

Usted insiste en que su partido no tiene ideología, pero hasta sus dirigentes lo desmienten. El 19 de enero Natalia Enguix dijo sin rodeos que querían que Unión Municipalista fuese "del centro a la izquierda". Blanco y en botella. Lo que empezó como un paraguas de partidos independientes hoy está dirigido por Ens Uneix, una escisión del PSPV, con agenda claramente de izquierdas. Así que menos cuentos, Sr. García: sus propios socios le dejan en evidencia.

Y ahora, un poco de coherencia

Me acusa de traicionar a mis votantes. Pues bien, hablemos de la Sra. Eva Tejedor, que se presentó con UCIN y hoy es concejala no adscrita. Con sus palabras, ¿también es una “traidora”? Porque ustedes no han tenido reparo en contar con ella cuando les convenía. Aplíquese la medicina que receta a los demás.

Usted presume de valores como honradez, coherencia o respeto, pero al mismo tiempo me acusa de no tener principios, de ser deshonesta y de haberme vendido. Hablar de respeto mientras se insulta no es coherente. Hablar de tolerancia mientras se desprecia la opinión contraria tampoco. No basta con recitar valores, hay que demostrarlo con hechos, y ahí es donde su discurso se queda vacío.

Por mi parte, no necesito defenderme con insultos ni con medias verdades. Soy concejala de San Antonio de Benagéber y mi compromiso es con mis vecinos. A ellos les dedico cada minuto de mi trabajo. Esa es la diferencia: mientras usted gasta tiempo en atacar a personas, yo lo invierto en cuidar de mi pueblo. La hipocresía, Sr. García, es el homenaje que el vicio rinde a la virtud. Y usted se ha pasado con los homenajes.