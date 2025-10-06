El artista Guillermo Santana, primer premio del Concurso de pintura rápida “José Manaut” 2025
El segundo premio ha sido para Sergio Rocafort y el tercero para Jéssica Gonpra
La concejala de Cultura, Mª José Llopis, ha entregado hoy los galardones del Concurso de pintura rápida al aire libre “Pintor José Manaut” 2025, que organiza el Ayuntamiento de Llíria. El artista Guillermo Santana de la localidad de Sueca ha logrado el primer premio dotado con 700 euros.
También han sido galardonados, en esta octava edición del certamen, Sergio Rocafort de Torrent con el segundo premio, de 500 euros, y Jéssica Gonpra de Dénia con el tercero, de 300 euros.
Durante toda la mañana, los artistas participantes han estado plasmando en sus obras, con estilo y técnica libres, la vida de Llíria a través de sus calles y espacios públicos.
Este certamen artístico se realiza anualmente en memoria del reconocido pintor, discípulo de Sorolla y nacido en Llíria, José Manaut (1898-1971).
