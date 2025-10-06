El Ayuntamiento de l’Eliana se reúne con vecinos de Padre Damián para avanzar en la recuperación de la zona

Esta mañana, el alcalde de l’Eliana, Salva Torrent, junto a la concejala de Grandes Proyectos, Marta Andrés, y personal técnico municipal, ha mantenido un encuentro con los vecinos y vecinas de la calle Padre Damián con el objetivo de avanzar en el diseño del futuro proyecto de recuperación de este entorno.

La zona, que hasta ahora presentaba un estado degradado, se transformará en un espacio público pensado para el disfrute de toda la ciudadanía. La propuesta incluye la creación de áreas de aparcamiento compatibles con espacios de convivencia vecinal, como una zona de juegos infantiles, máquinas biosaludables, áreas verdes, una fuente y la instalación de elementos de sombra que permitan protegerse de las islas de calor y hacer de este espacio un lugar utilizable durante todo el año.

Proyecto participativo

El proyecto se está elaborando de manera participativa, contando con las aportaciones y sugerencias del vecindario. En palabras del alcalde, “es fundamental escuchar a la ciudadanía para construir espacios que respondan a sus necesidades y que sean compatibles con la apuesta del equipo de gobierno de crear proyectos sostenibles, inclusivos y diseñados para el bienestar de la ciudadanía”.