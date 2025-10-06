El Open House Valencia vuelve a Llíria

El festival de arquitectura más importante de la Comunitat Valenciana, Open House Valencia (OHV), vuelve de nuevo a Llíria con un intenso programa de actividades.

La presentación de este evento, a la que asistieron el alcalde Paco Gorrea y el edil de Turismo, Paco García, se realizó en The Terminal Hub del puerto de València, e incluye visitas guiadas a edificios públicos para conocer de primera mano su historia, su riqueza patrimonial y sus valores arquitectónicos.

El concejal de Turismo de Llíria ha explicado que “este año la ciudad ofrece una actividad especial sobre Ca la Vila, en la que el arquitecto Miguel del Rey ofrecerá una conferencia sobre la rehabilitación de este edificio patrimonial que se llevó a cabo entre los años 1999 y 2003”.

Paco García ha señalado que el Open House Valencia “es una ventana para proyectar Llíria al mundo, ya que se trata de un festival de arquitectura de carácter internacional que se celebra en más de 50 ciudades de todo el mundo. Nació en Londres en 1992 con la misión de acercar la arquitectura a la ciudadanía. Tras diez años de enorme éxito, el festival se extendió por otras ciudades de vanguardia como Nueva York, Buenos Aires, Madrid, Barcelona… y sigue creciendo cada año, con la creación de la comunidad Open House Worldwide”.

El evento se celebra anualmente en cada ciudad. Bajo el lema de ’48 h de puertas abiertas de arquitectura’, se ofrecen visitas guiadas a edificios referentes, rutas urbanas, mesas redondas, exposiciones, talleres, conferencias, concursos, conciertos, etc. Todo ello de manera gratuita, con el objetivo de hacer difusión sobre el mundo del arte y el diseño.

Este año son cuatro los municipios invitados que forman parte de la programación: Xàtiva y Cocentaina, que ya lo han celebrado; Llíria que lo hará del 17 al 19 de octubre; y por último se estrenará Manises el 8 y 9 de noviembre.

Actividades en Llíria

Las actividades programadas en la capital del Camp de Túria arrancarán con un concierto el viernes 17 de octubre en la iglesia de la Sang a las 19 horas. El sábado 18 y el domingo 19 de octubre, estarán abiertos al público, de 10.30 a 14.00 horas y de 16 a 19 horas, los diferentes edificios patrimoniales. También se contará con las rutas “Open Walks” de la Edeta Romana, la Lyria Medieval y la Llíria Renacentista y Barroca.

Una edición más, se celebrará el “Esmorzaret Llirià” del OHV, actividad que pone en valor la gastronomía local vinculada a la arquitectura y el patrimonio, con productos de calidad y cercanía, y que será a cargo de Gastro Bar La Unió.

Por último, una de las novedades de este año es el “Open Talk”, conferencia, que se realizará el 18 de octubre y que contará con el prestigioso arquitecto Miguel del Rey, que hablará del proyecto de restauración de Ca la Vila.

El alcalde Paco Gorrea ha apuntado que Llíria “es un referente patrimonial valenciano, que actualmente cuenta con 13 Bienes de Interés Cultural, los cuales hacen un binomio especial con ser Ciudad Creativa de la Música de la Unesco, ya que muchos de estos espacios patrimoniales son utilizados como escenarios de la multitud de actividades cultuales y musicales que realizamos al largo del año”.

El primer edil invita a toda la ciudadanía a que entren en la web del OHV 2025, consulten la programación y disfruten de un fin de semana en Llíria completo con patrimonio, música y gastronomía.