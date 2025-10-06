Riba-roja destinará 105.600 euros en subvenciones entre los clubes y las entidades deportivas de la localidad

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria destinará un total de 105.600 euros en total en subvenciones y ayudas económicas para los clubes y entidades deportivas de la localidad de este año y que se corresponden a la pasada temporada 2024-2025. Esta convocatoria está enfocada a la financiación de la práctica deportiva, además de las actividades recreativas, de ocio y de esparcimiento.

Las entidades y los clubes deportivos que opten a las citadas subvenciones deberán cumplir una serie de requisitos y obligaciones como estar inscrito en el registro municipal de asociaciones de la localidad, estar legalmente constituidos en el registro de entidades deportivas de la Comunitat Valenciana, realizar actividad regular en Riba-roja de Túria u ofertar actividad regular para los vecinos y estar al corriente de las obligaciones tributarias.

La concesión de las subvenciones públicas se realizará a través del procedimiento de concurrencia competitiva y, a continuación, será la comisión de evaluación la encargada de la baremación de cada una de las propuestas, así como la formulación de una propuesta de adjudicación de las becas. Esta comisión podrá comprobar los méritos aportados por cada uno de las propuestas de los aspirantes.

Criterios

Las bases reguladoras establecen una serie de criterios a la hora de lleva a cabo la baremación de las solicitudes. Se tiene en cuenta si se trata del deporte base cuya función principal es fomentar el conocimiento del deporte de una especialidad dada, desde las categorías inferiores hasta las juveniles. Se valorará si el club está integrado por deportistas empadronados en Riba-roja de Túria desde los 4 años hasta los 18 años, de forma que se puntuará con 2 puntos cada rango de edad de deportistas del club o entidad.

El fomento de la paridad entre los sexos de Riba-roja de Túria es otro de los criterios que se tienen en cuenta a la hora de la baremación, de forma que se valorará el porcentaje de deportistas del club cuyo sexo es el minoritario entre los integrantes del mismo durante una temporada. La horquilla que se aplica en este criterio oscila entre los 2 y los 8 puntos, en función de si la paridad es de entre un 5 y un 10 %, y así en tramos de 10 en 10 hasta el 50 % sobre el total de los integrantes del club o la entidad.

El número de deportistas que componen el club o la entidad deportiva se tendrá en cuenta a la hora de baremar la petición de subvención, en función del número de empadronados en Riba-roja de Túria que componen la entidad durante la temporada, con independencia de las categorías. Se evalúa si el deportista federado empadronado en la localidad participa en competición oficial con el club, además se tiene en cuenta si toma parte en competición oficial de los Jocs Esportius, en competiciones de la Mancomunitat o en competiciones no oficiales. Por último, se evalúa si participan en actividad regular en el municipio o actividad regular para los vecinos si por las características no se puede llevar a cabo en el municipio.

Equipo de fútbol en Riba-roja de Túria. / Ayuntamiento Riba-roja de Túria

Otro criterio incluido en las bases reguladoras a la hora de conceder las ayudas se evalúa por el nivel de la competición deportiva, nacional, autonómica y provincial, con 30, 20 y 7 puntos respectivamente. Los técnicos deportivos titulados y acreditados que trabajen en un club también son objeto de cuantificación, en función del grado de la titulación. El número de voluntarios del club que participan en pruebas y eventos deportivos se tienen en cuenta, así como el programa deportivo, la estructura organizativa, la metodología utilizada o la antigüedad del club, con entre 5 y 20 puntos.

Por último, el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria establece que, en modo alguno, no se podrán subvencionar algunos gastos como los intereses deudores de las cuentas bancarias, los intereses, los recargos y las sanciones administrativas y penales, los gastos de procedimientos judiciales o los gastos derivados de celebraciones gastronómicas, excepto en el caso de aquellos que pueden entenderse como gastos de manutención.

El concejal de Deportes de Riba-roja de Túria, Rafael Gómez, ha afirmado que se trata de una iniciativa encaminada al fomento de la práctica del deporte en el ámbito local “con un ánimo de que, al mismo tiempo que se practica una modalidad los participantes desarrollan otros aspectos como la solidaridad, el compromiso, el compañerismo y el juego en equipo, con una importancia vital en la socialización de sus integrantes”.