Bimba y Lola acompañan a personas con problemas de salud mental en Riba-roja

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, a través del programa SASEM (Servicio de Atención y Seguimiento para personas con Enfermedad Mental), ha puesto en marcha una iniciativa pionera con la Policía Local del municipio, cuyos resultados están siendo altamente positivos. Este proyecto tiene como finalidad ofrecer acompañamiento y apoyo a personas con problemas de salud mental, mediante un enfoque innovador y centrado en el bienestar emocional.

Esta mañana, el alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga y la concejala de Seguridad Ciudadana, Raquel Pamblanco, han compartido la jornada con el equipo coordinador de la iniciativa y con una usuaria del programa, que tras iniciar este verano la terapia ha conseguido grandes avances de integración, superando problemas de ansiedad y miedos de manera gradual.

La intervención se desarrolla gracias a un equipo multidisciplinar formado por una integradora social, una psicóloga, un agente de la Policía Local especializado en guías caninos, y dos perras de terapia: Bimba y Lola. A través de este equipo se está consiguiendo que las personas participantes se sientan acompañadas de una forma más cercana y emocionalmente significativa, lo que contribuye de manera notable a su proceso de mejora personal.

El alcalde de Riba-roja, Robert Raga y la concejala de Seguridad Ciudadana, Raquel Pamblanco, junto al equipo de la iniciativa. / Ayuntamiento Riba-roja de Túria

Durante las sesiones, se fomenta la creación de un vínculo emocional con los animales, que no solo acompañan, sino que transmiten calma, confianza y seguridad. Esta conexión es especialmente valiosa para los jóvenes, ya que les proporciona un entorno de tranquilidad y apoyo, impulsándolos a avanzar hacia su bienestar. Según los responsables de la iniciativa, "los resultados obtenidos hasta el momento son muy alentadores. Se ha observado una mayor participación en las actividades, una mejora significativa en el estado emocional de las personas atendidas y un incremento notable en la motivación y el compromiso con su proceso terapéutico". Asimismo, las familias han valorado "muy positivamente" el impacto de esta intervención, destacando el cambio en la actitud y la estabilidad emocional de sus hijos e hijas.

Trabajo colaborativo

Esta colaboración entre los departamentos de Acción Social y Políticas Inclusivas y la Policía Local representa un ejemplo en el municipio de Camp de Túria de trabajo conjunto, innovador y humano, orientado a ofrecer soluciones eficaces para apoyar a las personas con problemas de salud mental. Tras el éxito obtenido con la primera usuaria, el consistorio ha decidido implementarla con otro usuarios con una sintomatología y diagnóstico similares.

Tras la visita, Robert Raga ha puesto en valor “la apuesta por proyectos que humanizan la atención pública y acercan los recursos municipales a quienes más lo necesitan”. Raga ha subrayado que “esta colaboración entre la Policía Local y el área social demuestra que cuando unimos fuerzas y ponemos a las personas en el centro, los resultados son extraordinarios”.