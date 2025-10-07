La Mancomunitat Camp de Túria celebra el Día Mundial Sin Juegos de Azar

La Mancomunitat Camp de Túria, a través del departamento de Bienestar Social y desde la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas (UPCCA), continúa con su campaña "12 meses, 12 lemas". Este mes de octubre el lema es “El azar no mide las consecuencias. Si pones tu vida en sus manos, ¿qué te tocará?”.

Como cada año, el día 29 de octubre se celebra el Día Mundial Sin Juegos de Azar, una fecha relevante para recordar las graves consecuencias que puede traer la adicción al juego. "Cuando apostamos nuestro dinero, ponemos en riesgo mucho más que una cifra, pues los juegos de azar y apuesta son muy capaces de atrapar a la persona y hacer que siga intentándolo para conseguir ganar", expresan desde la UPCCA.

"En ese camino se van acumulando pérdidas y se acaba creyendo que seguir jugando es la única forma de pagar nuestras deudas, un efecto dominó que tiene consecuencias tanto económicas como para la salud mental de los afectados y sus allegados", añaden.

Cartel del Día Mundial Sin Juegos de Azar. / Mancomunitat Camp de Túria

Consecuencias del juego

Con la campaña de este mes, la UPCCA quiere poner el foco en todo ese abanico de consecuencias para que las personas puedan valorar si merece la pena jugársela. Mentiras, discusiones, préstamos que no se devuelven, deudas que se arrastran… Familias, parejas y amistades rotas. Y también cuadros de ansiedad y depresión ante la problemática situación.

Recuerda el lema del mes de octubre: “El azar no mide las consecuencias. Si pones tu vida en sus manos, ¿qué te tocará?”.