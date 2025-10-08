L’Eliana celebra el Día de la Policía Local 2025 con 65 distinciones

El Ayuntamiento de l’Eliana ha celebrado hoy el acto institucional del Día de la Policía Local 2025, una cita anual en la que se reconoce la labor, la profesionalidad y la entrega de los agentes, así como la colaboración de entidades, asociaciones y ciudadanía en favor de la seguridad del municipio.

El acto ha contado con la presencia del alcalde, Salva Torrent; del Intendente Jefe de la Policía Local, José Alberto Policarpo; miembros de la Corporación Municipal; responsables de la Policía Local; representantes de la Guardia Civil; la Policía Nacional, y el Consorcio Provincial de Bomberos, además de un gran número de vecinos y vecinas.

Reconocimientos y homenajes

En total, 65 personas han sido reconocidas, entre agentes elianeros y de otros municipios, miembros de otros cuerpos, así como particulares, entidades y asociaciones que han colaborado de manera decisiva en situaciones de emergencia y en la mejora de la seguridad ciudadana.

Durante el acto se han entregado felicitaciones, metopas de agradecimiento y medallas con distintivo blanco y rojo por méritos profesionales, antigüedad o trayectoria ejemplar. También se ha rendido un homenaje a agentes fallecidos, entregando las distinciones a sus familiares como muestra de gratitud y recuerdo.

En su discurso, Torrent ha destacado los avances en seguridad entre enero y agosto: “Hemos conseguido reducir en un 70 % los robos en viviendas habituales y en un 100% los delitos en segundas residencias”. También ha remarcado las inversiones en medios y personal: “Contamos ya con 183 cámaras de vigilancia, 150 señales disuasorias y una plantilla de 40 efectivos”.