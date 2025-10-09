Olocau pone en valor su literatura en la celebración del 9 d’Octubre

La celebración del 9 d’Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, en Olocauha tenido lugar esta mañana con un acto en el que se ha puesto en valor la literatura local y se ha reconocido la labor realizada por el municipio por parte de los ganadores de los Premios Nauiba.

De esta manera, los vecinos y vecinas que han estado presentes, así como los concejales Eddy Pérez, Desa Vilaplana, Pascual Esteve, Olga Brínquez, José Paricio y Salvador Navarret, y el alcalde, Antonio Ropero, han disfrutado de un evento especial y emotivo.

Para comenzar, se ha realizado la V Lectura Pública de Poemas en Valenciano. Tras una breve presentación, por parte de Eddy Pérez, de la autora a la que se ha dedicado esta iniciativa en 2025 (la poeta del Grao de Gandía Maria Josep Escrivà), las personas que así lo han deseado han podido recitar diferentes textos como homenaje a la obra de una de las escritoras más destacadas de poesía en la actualidad.

Acto institucional y premiados

Posteriormente, Desa Vilaplana ha dado paso al acto institucional, cediéndole la palabra a Antonio Ropero, quien ha procedido a la lectura del manifiesto por el 9 d’Octubre. En su discurso, el primer edil ha recordado a los hombres y mujeres de nuestra tierra que, “con su esfuerzo y su dedicación, han contribuido al progreso y la consecución de los derechos y libertades que poseemos en la actualidad”. Además, ha aprovechado este día para reivindicar que se siga avanzado en ámbitos como la educación, la sanidad, la cultura, la igualdad o los servicios sociales. Por último, ha querido transmitir su felicitación a los ganadores de los Premios Nauiba, quienes han recibido a continuación sus galardones.

En primer lugar, Sonia Murciano Martí, médica en Olocau entre 2019 y mayo de 2025. Una persona que ha llevado a cabo una extraordinaria labor en el municipio, desde la máxima dedicación, profesionalidad y proximidad, y que ha velado por la salud de los vecinos y vecinas durante unos años en los que, además, se vivió una época tan dura como la pandemia de la COVID-19.

Después, ha sido Amador Martínez Martínez quien ha recogido su premio. Un hombre que ha participado de manera activa y desinteresada en el tejido asociativo local desde los años 70. Ha formado parte de colectivos como el primer Consejo Escolar, el AMPA, Protección Civil, la Junta de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, el Club de Pelota Valenciana de Olocau, la Comunidad de Regantes (desde 2009 es su secretario) o la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Olocau, de la cual es su presidente desde 2018.

Vino de honor en el que se han podido degustar dulces típicos de la festividad de Sant Donís. / A. O.

Seguidamente, los dos premiados han leído sendos discursos frente al público que llenaba el Salón de Plenos. Sonia Murciano ha pronunciado unas emotivas palabras en las que ha transmitido su agradecimiento por el afecto recibido en todo momento por parte del pueblo, ha puesto en valor el trabajo del personal del Consultorio Médico con el que compartió su estancia y ha destacado cuán especial era para ella este reconocimiento.

Por su parte, Amador Martínez ha recordado su llegada, en 1973, a Olocau, y cómo se enamoró de su mujer, de la localidad y de su gente. Asimismo, ha hablado de cómo esa estima le movió a implicarse en diferentes asociaciones y ha dado las gracias a su familia por la comprensión y el apoyo que siempre le han brindado.

Para terminar los actos, se ha ofrecido en el Hogar de los Jubilados - Centro Social Sénior un vino de honor en el que se han podido degustar dulces típicos de la festividad de Sant Donís, rollitos de anís y mistela. Una forma inmejorable de concluir el día de todos los valencianos y valencianas.