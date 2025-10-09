Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Riba-roja celebra un especial 9 d'Octubre a salvo de las lluvias

La localidad del Camp de Túria ha desplazado sus actos al Auditorio Municipal como consecuencia de la dana Alice

El Auditorio Municipal ha acogido la festividad del 9'Octubre en Riba-roja.

Sara García

Riba-roja de Túria

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria tenía una amplia programación prevista para celebrar el 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, pero el aviso naranja y la dana Alice han hecho que estos actos se tengan que adaptar al temporal, sin tener que cancelarlos.

Así, la bajada de la Real Senyera y la Procesión Cívica, que incluía la participación de la Muixeranga d'Algemesí; la dansà tradicional y la degustación de la tradicional mocadorà, se han llevado a cabo en el Auditorio Municipal en un acto conjunto durante la mañana, a salvo de las precipitaciones.

Dansà tradicional en el Auditori Municipal de Riba-roja de Túria.

En el acto también han participado las Falleras Mayores de Riba-roja, el presidente y la Junta Local Fallera, las comisiones falleras del municipio, la Asociación Cultural 'Del corral y del carrer', la Asociación Cultural Valçaina, Fadrins 2026, la pregonera Barbara Santana Oltra y la corporación municipal, además de los vecinos y vecinas que han querido asistir a la festividad.

Asimismo, el vecindario de las calles 9 d' octubre y Plaza Constitución, también han participado en el evento poniendo el tradicional corbatí a la senyera.

La Muixeranga d'Algemesí en la celebración del 9'Octubre en Riba-roja.

Además, este año la conmemoración ha tenido un componente más emotivo al recordar a todas las víctimas y afectados por la dana del 29 de octubre de 2024.

