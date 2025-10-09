Riba-roja celebra un especial 9 d'Octubre a salvo de las lluvias

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria tenía una amplia programación prevista para celebrar el 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, pero el aviso naranja y la dana Alice han hecho que estos actos se tengan que adaptar al temporal, sin tener que cancelarlos.

Así, la bajada de la Real Senyera y la Procesión Cívica, que incluía la participación de la Muixeranga d'Algemesí; la dansà tradicional y la degustación de la tradicional mocadorà, se han llevado a cabo en el Auditorio Municipal en un acto conjunto durante la mañana, a salvo de las precipitaciones.

Dansà tradicional en el Auditori Municipal de Riba-roja de Túria. / Ayuntamiento Riba-roja de Túria

En el acto también han participado las Falleras Mayores de Riba-roja, el presidente y la Junta Local Fallera, las comisiones falleras del municipio, la Asociación Cultural 'Del corral y del carrer', la Asociación Cultural Valçaina, Fadrins 2026, la pregonera Barbara Santana Oltra y la corporación municipal, además de los vecinos y vecinas que han querido asistir a la festividad.

Asimismo, el vecindario de las calles 9 d' octubre y Plaza Constitución, también han participado en el evento poniendo el tradicional corbatí a la senyera.

La Muixeranga d'Algemesí en la celebración del 9'Octubre en Riba-roja. / Ayuntamiento Riba-roja de Túria

Además, este año la conmemoración ha tenido un componente más emotivo al recordar a todas las víctimas y afectados por la dana del 29 de octubre de 2024.