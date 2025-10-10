La Diputación ayuda a San Antonio de Benegéber a renovar la estación de aguas residuales de la calle Estornell

La Diputació de València ha dado luz verde a tres nuevos proyectos del Pla Obert en el Camp de Túria, con una inversión global de 410.000 euros. El área de Cooperación que dirige la vicepresidenta Natàlia Enguix ha aprobado un nuevo decreto del principal programa inversor de la corporación provincial, con 54 propuestas de 43 municipios, entre los que se encuentran Riba-roja, Serra y San Antonio de Benagéber. Esta última localidad presenta la obra con mayor presupuesto: la renovación de la estación de bombeo de aguas residuales de la calle Estornell, con una aportación de 285.000 euros.

Natàlia Enguix destaca el ritmo de ejecución del Pla Obert y la variedad de actuaciones, al tiempo que incide en “la responsabilidad de alcaldes y alcaldesas para acometer mejoras tan importantes como las del ciclo del agua, las instalaciones deportivas y las zonas verdes, proyectos que incentivamos desde la Diputación con el objetivo de mejorar la calidad de vida en nuestros pueblos sin descuidar la sostenibilidad”. En este sentido, Riba-roja tiene previsto intervenir en el refuerzo estructural del pabellón polideportivo, y Serra remodelará el parque de la Plaça de la Font.

En la comarca del Rincón de Ademuz, hay aprobados proyectos en Casas Altas, Casas Bajas y hasta tres en Ademuz, con una inversión global de 360.000 euros. Destaca la urbanización de la calle Molino (146.000 euros) y el nuevo parque infantil en el mirador de Ademuz (112.000 euros), a los que hay que sumar la reparación de la fachada del Ayuntamiento de Casas Altas y la construcción de columbarios en el cementerio de Casas Bajas.

Nuevo decreto

El último decreto ha aprobado 54 proyectos presentados por 43 ayuntamientos de la provincia, que ya pueden poner en marcha el proceso de licitación y adjudicación de las obras para ejecutarlas en los plazos previstos. Por comarcas, la Vall d’Albaida es la que más proyectos pondrá en marcha con el nuevo decreto, hasta 12 iniciativas, seguida de la Safor con ocho actuaciones aprobadas, la Costera con siete y l’Horta Nord con seis.

El presidente de la Diputación, Vicent Mompó, pone en valor el trabajo del área de Cooperación y los ayuntamientos, que se traduce en “cientos de proyectos en marcha en nuestras comarcas de forma simultánea, lo que supone mejorar las infraestructuras y servicios de los pueblos y la calidad de vida de quienes los habitan”. “Lo hemos dicho muchas veces, pero los alcaldes y alcaldesas deben tener claro que somos la institución más cercana, la que ofrece la primera respuesta a sus necesidades y la que aporta la ayuda necesaria para tramitar todas estas ayudas y que se conviertan en mejoras reales para los municipios”, añade Mompó.