L'Eliana celebra la Semana de la Salud Mental con el lema ‘Te veo a ti, sin etiquetas’

El Ayuntamiento de l'Eliana, en colaboración con diferentes entidades sociales y educativas del municipio, celebrará del 21 al 24 de octubre la Semana de la Salud Mental 2025, bajo el lema ‘Te veo a ti, sin etiquetas’, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de cuidar la salud mental.

La programación ha iniciado hoy, 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, con la colocación de una pancarta reivindicativa a la fachada del Ayuntamiento para visibilizar el compromiso institucional con esta causa.

Programación completa

El martes 21 tendrá lugar la actividad ‘Basuraleza’, una jornada de limpieza de un espacio natural del municipio coordinada por la Asociación Afempes, con la participación de personas voluntarias y entidades locales, al Barranco de Mandor.

El miércoles 22, el Mercado Municipal acogerá un stand informativo interactivo de las asociaciones Pentagrama y Podemos, donde la ciudadanía podrá conocer recursos y proyectos vinculados a la salud mental.

El jueves 23, la jornada estará dedicada al arte y la reflexión. A las 10 de la mañana se pintará un mural colectivo de arte urbano, coordinado por Prisma, en el paso inferior de las vías de la calle Doctor Dámaso Rodrigo. A continuación, a las 12 del mediodía, se proyectará el documental ‘El estigma del silencio’, seguido de un coloquio con su director, Sergio Hernández, y la facilitadora Conxa Martínez, dirigido al alumnado elianero de secundaria, en el Centro Sociocultural.

Programa de la Semana de la Salud Mental. / Ayuntamiento de l'Eliana

Finalmente, el viernes 24, la jornada central empezará a las 10 de la mañana con el taller “Encontrémonos”, organizado por el Ayuntamiento en la sala Almudena Grandes del CSC. A las 12:30 horas, tendrá lugar una marcha cívica hasta la plaza del País Valencià, con la actuación de Tymbals DiPercusión. El acto culminará a las 13 horas con la lectura del manifiesto en defensa de la salud mental.

“La salud mental es cosa de todas y todos. Compartir vulnerabilidad es un acto de valentía y solidaridad”, ha destacado Isabel Montaner, concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de l'Eliana.