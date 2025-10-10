Llíria entrega els Premis Jaume I amb motiu del 9 d’Octubre
Han sigut distingits Santiago Vicente, Raquel Faubel, Éric Igual i l'Associació Tyrius
Amb motiu del Dia de la Comunitat Valenciana, l'Ajuntament de Llíria va entregar ahir els Premis Jaume I de la Vila de Llíria 2025, amb els quals ha reconegut la trajectòria de diversos veïns i veïnes i associacions del municipi que han destacat en l'educació, la salut, l'esport i la cohesió social.
En l'acte celebrat al Centre Multiusos, van ser distingits: Santiago Vicente Llavata, docent titular de la Universitat de València (UV) que va obtindre l'any passat el segon guardó dels Premis Educa Abanca al millor professor d'universitat d'Espanya, i que compta amb reconeguda carrera en el camp de la docència, investigació i divulgació de la llengua castellana; Raquel Faubel Cava, doctora per la Universitat Autònoma de Madrid en l'especialitat de Medicina Preventiva i Salut Pública, qui ha exercit una important tasca docent i divulgadora com a professora de la UV, amb una metodologia pròpia presentada en congressos i que s'ha convertit en un referent internacional; Éric Igual Úbeda, jove ciclista amb una prometedora carrera des de xiquet, que en este 2025 va aconseguir dos medalles d'or en el Campionat del Món Júnior de ciclisme en pista celebrat a Apeldoorn (Holanda); i l'Associació Tyrius de Llíria, que enguany celebra el seu 35 aniversari i constituïx, gràcies a la seua intensa activitat cultural, solidària i per la igualtat, un pilar fonamental en la vida social del municipi.
L'alcalde Paco Gorrea va destacar que estes persones i entitats “han exercit una gran labor en àmbits molt distints i són l'espill en el qual es reflectix el poble valencià, perquè ens demostren que la identitat pròpia es manifesta amb fets concrets, amb el compromís i esforç compartit”. “Són exemples vius de la nostra terra, hòmens i dones de Llíria que, amb la seua dedicació, il·lustren el millor del que som i del que podem ser”, va afegir el primer edil.
L'acte d’entrega dels Premis Jaume I de la Vila de Llíria 2025 va contar també amb l'actuació del Grup de Danses i Rondalla “El Tossal”.
