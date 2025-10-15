Camp de Túria analizará este martes su futuro en el I Foro Más Que Empresas

Socioeconómicamente hablando, Camp de Túria constituye una comarca de transición con una fuerte vocación agrícola, comercial e industrial. Su proximidad con València la ha convertido, a su vez, en una zona con elevado crecimiento demográfico, llegando a ser una de las alternativas residenciales más recurrentes para los valencianos. Aunque es cierto que históricamente la agricultura ha sido el sector predominante y, de hecho, algunos municipios mantienen todavía un fuerte carácter rural, la industria ha experimentado un claro desarrollo en los últimos años, enfocado sobre todo en la logística y el transporte.

El polígono industrial de El Oliveral, con sus 1400 empresas y hasta 20.000 trabajadores, ha sido uno de los motores claves para propiciar este auge logístico, sin contar el resto de parques empresariales de la comarca. Su ubicación estratégica, que la sitúa como una zona clave para expandirse, y la mayor presencia de pymes, en especial en sus tres poblaciones con más habitantes -La Pobla de Vallbona, Llíria y Riba-roja de Túria-, también han contribuido de forma positiva.

Este mes, la Diputació de València ha aprobado tres nuevos proyectos del Pla Obert en Camp de Túria, con una inversión global de 410.000 euros, de los cuales la renovación de la estación de bombeo de aguas residuales de la calle Estornell (Benagéber), con una aportación de 285.000 euros, es la obra de mayor presupuesto. Por su parte, Riba-roja tiene previsto intervenir en el refuerzo estructural del pabellón polideportivo y Serra, remodelar el parque de la Plaça de la Font.

Además, anteriormente, en junio de este mismo año, se había dado luz verde a l'Eliana para invertir en el ajardinamiento de la calle Isadora Duncan, así como en la restauración de los vestuarios del campo de fútbol, y a Llíria, para acometer mejoras y ampliaciones en diferentes parques.

Foro Más Que Empresas

Por todo ello, reunir a las principales voces políticas, económicas y sociales es vital para analizar el momento en el que se encuentra la comarca y poder seguir trazando un camino de acciones compartidas, más todavía después de la dana que tan graves consecuencias tuvo en los polígonos de Riba-roja, por citar un ejemplo. Con el objetivo de dar respuesta a esta necesidad es que nace la I edición del Foro Más que Empresas, una iniciativa de Levante-EMV que busca recorrer cada comarca en la que el diario cuenta con delegación propia para dar voz a las empresas valencianas que «resisten, se reinventan y lideran» en cada región.

De momento, la iniciativa ya ha visitado La Safor, l'Horta Sud y La Ribera, donde representantes destacados del tejido económico y empresarial aprovecharon el encuentro como altavoz para mostrar también las dificultades del sector y, en las próximas semanas, después de pasar por Camp de Túria este martes 21 de octubre, llegará a Requena, La CosteraCamp de Morvedrela Vall d'Albaidal'Horta Nord y La Marina.

El encuentro, que será dirigido por Isabel Olmos -subdirectora de Levante-EMV-, tendrá lugar en el Edificio ASG de Ribactiva (calle Mallorca, 1 Planta 6º- oficina 612) a partir de las 9:30 horas y contará con la intervención de Eva Blasco, presidenta CEV Valencia; Fran Machado, director de Desarrollo de Negocio de Banca Empresa en Caixa Popular; Pablo Mellado, gerente territorial de Valencia Norte y Castellón de Hidraqua; el Ayuntamiento de l'Eliana; Robert Raga, alcalde de Riba- Roja y Carlos Peinado, gerente de la Asociación Empresarial Reva (Asocreva).

Mesa redonda

Joan Carles Martí, director de Levante-EMV, será el encargado de abrir el acto con unas cálidas palabras de bienvenida, a quien le seguirá Robert Raga, alcalde del municipio escogido para celebrar el foro. Una vez iniciadas las presentaciones, se dará paso a la mesa redonda, en la que sus distintos representantes facilitarán a los oyentes, a través de sus experiencias, un pequeño resumen del estado de la actividad socioeconómica en la comarca.

A través de esta completa miscelánea de invitados, se realizará una radiografía para ilustrar el momento económico y social actual que vive Camp de Túria, cada uno desde su propia perspectiva. Así, durante unas horas, Levante-EMV dará voz a las empresas del territorio que avanzan «sin perder sus valores» en una velada diseñada para debatir sobre el futuro de la Comunitat Valenciana.