Serra celebra las IV Jornadas Gastronómicas de la calabaza

Serra se prepara para vivir una nueva edición de sus jornadas gastronómicas. Del 18 al 26 de octubre, la calabaza será la gran protagonista de las IV Jornadas Gastronómicas “Calabaza: tradición e innovación”, una iniciativa que combina cocina, tradición, creatividad y actividades familiares en el corazón de la Sierra Calderona.

Durante estos días, un total de siete bares y restaurantes, un horno y una carnicería del municipio ofrecerán menús y elaboraciones especiales con la calabaza como ingrediente central. Los establecimientos participantes son: Bar Restaurante Nou Chaparral, La Garrofera, Descanso, Cervecería Portacoeli, Bar Jubilados, Puerto Escondido, Restaurante Casa Granero, Horno San Joaquín y Carns Aliaga.

Las jornadas incluyen también citas destacadas como el V Concurso Profesional de Olla amb Carabassa Vicente Granero Vila de Serra, que se celebrará el 20 de octubre con la participación de doce restaurantes.

Programación

El programa se abrirá el 18 de octubre con el IV concurso popular de olla amb carabassa, y esa misma tarde habrá un tardeo gastronómico con degustaciones a cargo de las empresas participantes, un concurso de decoración de calabazas y un cuentacuentos para niñas y niños.

También habrá dos rutas guiadas gratuitas en los dos fines de semana de jornadas. La primera de ellas, la ruta universal en el Castell el 18, una ruta para personas sordas, ciegas y con diversidad funcional que cuenta con silla oruga y la segunda, La Calderona tiene nombre de mujer, el 18 de julio. Las dos con inscripción previa a la Oficina de Turismo.

La alcaldesa de Serra, Alicia Tusón, ha destacado que “estas jornadas gastronómicas son una cita consolidada que pone en valor el producto de proximidad y refuerza nuestra identidad cultural y culinaria. A la vez, representan una oportunidad para dinamizar el comercio y la restauración local y para atraer visitantes que quieran descubrir Serra a través de su gastronomía”.

Con estas jornadas, "el Ayuntamiento de Serra reafirma su apuesta por la tradición y la innovación gastronómica, invitando vecinos, vecinas y visitantes a disfrutar de una experiencia única con la calabaza como hilo conductor".

Se pueden consultar las propuestas gastronómicas en el web www.serra.es y a la Oficina de Turismo de Serra.