Bétera celebra el Día de su Policía Local con un homenaje al voluntariado de la dana

La Policia Local de Bétera celebra su día grande, en honor a sus patronos Abdón y Senent, en un acto cargado de sentimientos y emociones contenidas en el que se ha reconocido el trabajo de dos agentes con 25 años de servicio en el cuerpo y se ha rendido homenaje a los voluntarios y voluntarias de la dana del 29 de octubre, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado de Bétera, Haro y Jaca, Protección Civil, empresas, entidades, asociaciones, fallas, Banco de Alimentos de Valencia, COABE, agricultores y tractoristas, Peña Valencianista de Bétera y Bomberos Forestales de Bétera.

Como cada año, el Ayuntamiento de Bétera ha celebrado este acto institucional que reconoce la profesionalidad, desempeño y entrega de los agentes en la Casa de la Cultura y que este año, como novedad, ha querido ser también escenario de un gran reconocimiento.

El acto ha contado con la presencia de la Secretaria Autonómica de Emergencias e Interior y directora de la AVSRE, Irene Rodríguez Rodrigo, la alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, el concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Pérez, el Inspector de la PLB, José Antonio Segura, alcaldes, miembros de la corporación municipal, autoridades militares, sociedad civil, familiares, amigos y vecinos.

El acto ha comenzado con un audiovisual institucional de la Policía Local donde se ha mostrado su labor a pie de calle y su vocación de servicio a Bétera. Un vídeo que ha precedido a unas palabras del concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Pérez.

Pérez ha destacado “la inversión en Seguridad Ciudadana que se está llevando a cabo con la formación de los agentes, reforzando el cuerpo con mayores y mejores medios como la inclusión de nuevas cámaras y dotando los efectivos para proteger a la ciudadanía de una manera eficaz y eficiente”.

Acto seguido ha comenzado la entrega de distintivos a los agentes que llevan 25 años al servicio del cuerpo. En total se ha reconocido el incansable trabajo a dos agentes, Mª Dolores L.N y Francisco José M.S que han estado arropados por sus compañeros, amigos y familiares en un día tan especial.

Homenaje al voluntariado de la dana

Uno de los momentos más emotivos de la mañana ha llegado con el homenaje al voluntariado que el pasado 29 de octubre ofrecieron su ayuda para paliar los efectos de la dana. Con unas inéditas imágenes, el consistorio ha querido mostrar la realidad que se vivió esos días subrayando el espíritu solidario del pueblo de Bétera y todos los que en ese momento se volcaron para colaborar, para continuar con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la dana que sólo se ha roto con el afectuoso aplauso de todos los asistentes.

En ese sentido, se ha reconocido también la inmensa labor de los Policías de Haro y Jaca que no dudaron en acudir a Bétera para ayudar a los efectivos locales que se desplazaron a la zona y se pusieron a disposición de las poblaciones más afectadas donde acudieron tanto ellos, como voluntarios y voluntarias de Bétera y de asociaciones y entidades locales junto a Protección Civil y demás entidades y organismos que se volcaron en prestar su ayuda de manera desinteresada.

Una colaboración altruista que fue canalizando el consistorio beterense gracias a empresas, cooperativa, particulares y más voluntarios que organizaron la ayuda material para poco a poco trasladarla a quienes más la necesitaban durante meses. Un pueblo unido en la tragedia que no dudó ni un momento en desplegar su solidaridad y llevarla hasta el último rincón, por ello, el ayuntamiento ha querido aprovechar este acto institucional para materializar un reconocimiento a todas y todos los que, de una manera u otra, aliviaron el dolor en días complicados para Valencia.

Tras la entrega, el Inspector Jefe de la Policía, ha tomado la palabra mostrando “el orgullo que supone formar parte de la PLB y que el consistorio reconozca esa labor a todos los compañeros hoy galardonados y sobre todo, a todos los que estuvieron en los peores momentos de la dana del pasado 29-O”. A continuación, ha intervenido la Secretaria Autonómica de Emergencias e Interior y directora de la AVSRE quien ha felicitado a la Policía Local en su día y ha alabado la labor de todos los que de una manera u otra prestaron su ayuda durante la dana.

El cierre del acto ha corrido a cargo de la alcaldesa de Bétera quien ha señalado la emotividad del día y ha dado la enhorabuena a los dos agentes condecorados “porque estas distinciones suponen un homenaje justo a quienes consagran su vida al servicio público constituyendo un ejemplo de entrega, vocación y ejemplaridad para toda la sociedad”. Una disposición absoluta a su lema “ayudar y proteger” que bien se ha visto materializado durante la dana.

En ese sentido, Verdevío ha querido recalcar “que Bétera es indudablemente un municipio solidario que se ha desvivido por ayudar y así lo ha demostrado en cada gesto, muestra y ayuda prestada sin esperar nada a cambio” y ha continuado “por eso hoy, es un día para reconocer y agradecer, porque gobierno un municipio con un corazón enorme gracias a todos vosotros y vosotras”.